Giới trẻ

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ

Hoa Nữ
Hoa Nữ
12/02/2026 08:00 GMT+7

Năm nay có thêm nhà ga T3, ai cũng hy vọng sẽ bớt cảnh xếp hàng dài nhiều tiếng đồng hồ dịp tết. Nhưng với một lượng rất lớn người về quê dịp tết, liệu sân bay Tân Sơn Nhất có "vỡ trận" như các năm?

Chiều 24 tháng chạp, tại các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau, xe gắn máy chở lỉnh kỉnh hành lý chen chúc xung quanh từng khoảng trống nhỏ – tình cảnh không còn xa lạ vào mỗi dịp cận tết.

Nhìn dòng xe nối đuôi nhau, tôi càng nóng ruột vì sợ trễ chuyến, mặc dù đi trước giờ bay 4 tiếng đồng hồ. Thấy khách cứ thấp thỏm lo sợ, anh tài xế xe công nghệ trấn an: "Sẽ kịp thôi, năm nay có thêm nhà ga T3, tình trạng xếp hàng chờ làm thủ tục chắc cũng đỡ hơn các năm". Tôi cũng mong vậy và nhiều người về quê đón tết năm nay cũng như vậy.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 1.

Hàng dài người nhích từng chút một chờ làm thủ tục check-in ký gửi hành lý tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chiều 24 tháng chạp

ẢNH: HOA NỮ

Đến sân bay, tôi thở phào. Với diện tích rộng rãi nên ngoài sảnh nhà ga T3 rất thoáng đãng, không giống tình cảnh lúc cao điểm dịp tết tại nhà ga T1 xe không có chỗ dừng trả khách như các năm.

Mặc dù sân bay rất thoáng đãng, không còn cảnh chen chúc nhau nhưng việc xếp hàng dài chờ làm thủ tục là không thể tránh khỏi.

Tại các quầy làm thủ tục ký gửi hành lý, hàng dài người nhích từng chút một trong thời gian dài. Vừa bước vào, các bạn nhân viên ở đây ân cần hỏi từng khách: "Anh/chị bay chuyến mấy giờ? Đã check-in online chưa?..." để hướng dẫn khách trong trường hợp đã check-in online rồi và chỉ cần ký gửi hành lý thì có thể đến khu vực làm ký gửi tự động. Theo như các nhân viên hướng dẫn ở đây, như thế để tránh tình trạng phải xếp hàng chờ quá lâu sẽ trễ giờ.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 2.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 3.

Dù không gian nhà ga T3 rộng rãi và thoáng đãng, nhưng lượng người về quê dịp tết rất đông nên khó tránh được tình trạng xếp hàng dài chờ làm thủ tục

ẢNH: HOA NỮ

Do lần đầu biết đến việc có thể tự làm ký gửi hành lý tự động, nhiều người vẫn e dè, sợ làm không quen càng dễ trễ hơn nên lại chấp nhận xếp hàng chờ.

Trong thời gian đứng xếp hàng khá lâu, tôi lân la trò chuyện những người xếp trước và sau mình.

Đứng xếp hàng trước tôi là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Phước; huyện Nhà Bè cũ) đẩy một xe đẩy nặng đồ: 2 thùng hàng to mang về quê biếu người thân, họ hàng; 2 vali cỡ lớn; 1 balo và lỉnh kỉnh các túi quà.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 4.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 5.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 6.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 7.

Ai cũng lỉnh kỉnh hành lý

ẢNH: HOA NỮ

Chị Hà cho biết quê ở Hưng Yên, mỗi năm về quê tốn rất nhiều tiền cho việc mua vé. Như năm nay, vợ chồng anh chị mỗi người tốn 3,8 triệu đồng/vé từ TP.HCM đến Hà Nội.

"Tốn tiền mà còn phải 'vật lộn' với biển người để lên được máy bay về quê nữa chứ", chị Hà ta thán. Chị cho biết những năm trước do đặt vé muộn nên hết khung giờ đẹp, chị thường phải bay khuya hoặc sáng sớm. "Bay khuya hay sáng sớm gì là cũng xác định thức trắng nguyên đêm. Như năm rồi, mình bay chuyến gần sáng mà ra sân bay từ lúc 11 giờ đêm và đứng xếp hàng từ thời điểm đó đến lúc lên máy bay. Đúng là mệt không gì bằng", chị Hà thở dài khi nhớ lại tình cảnh đường về quê đón tết những năm trước.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 8.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 9.

Ở bên trong khu vực chờ lên máy bay, mặc dù không gian thoáng đãng nhưng thiếu ghế ngồi nên rất nhiều người phải ngồi, nằm vạ vật trên sàn nhà

ẢNH: HOA NỮ

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 10.

Các ghế ngồi chờ đều trong tình trạng có người ngồi

ẢNH: HOA NỮ

Chị Hà kể chỉ riêng công đoạn ký gửi hành lý là xếp hàng đúng 3 tiếng đồng hồ, mà giờ khuya nữa nên mệt vô cùng.

"Năm nay nhờ có thêm nhà ga T3, nên cũng đỡ bớt", chị Hà nói. Lần này tôi và chị Hà xếp hàng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ để vào làm thủ tục. Nhưng với ngày tết như vậy là đã tốt hơn rồi.

Dù không gian rộng rãi và nhiều quầy làm thủ tục check-in nhưng về quê ngày tết ai cũng lỉnh kỉnh hành lý nên thời gian mỗi người làm xong thủ tục vì thế cũng nhiều hơn.

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 11.

Khu vực kiểm tra an ninh ở nhà ga T3 cũng khá thông thoáng, không xảy ra tình cảnh xếp hàng dài chờ đợi

ẢNH: HOA NỮ

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 12.

Các lối đi cũng thông thoáng

ẢNH: HOA NỮ

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 13.

Ngoài khu vực làm thủ tục thì ở sảnh và các không gian khác bên trong nhà ga T3 ngày 24 tháng chạp không quá đông đúc

ẢNH: HOA NỮ

Thêm nhà ga T3, Tân Sơn Nhất vẫn kín người: Về quê ăn tết chưa bao giờ dễ- Ảnh 14.

Các tình nguyện viên, đoàn viên đến từ Học viện Hàng không Việt Nam tham gia hỗ trợ tại sân bay những ngày cao điểm cuối năm

ẢNH: HOA NỮ

Năm nào cũng bay về Đà Nẵng, chị Nguyễn Hoài Thương (34 tuổi, ngụ tại P.Tam Bình) cho biết kinh nghiệm để đi máy bay ngày tết đỡ chật vật hơn là gửi bớt hành lý về bằng xe, chấp nhận tốn thêm ít tiền, nhưng đỡ công đoạn mang vác rồi đẩy quá nặng khi ra sân bay. "Vật lộn với dòng người đã đuối sức rồi mà còn mang vác cồng kềnh nữa thì rất mệt. Năm nay mình vẫn đi sớm trước 4 tiếng đồng hồ vì sợ kẹt xe và cả việc xếp hàng lâu, nhưng may quá, xong hết cả thủ tục, mình vẫn còn thư thả khoảng 1 tiếng đồng hồ", Thương chia sẻ.

Theo Thương nhờ có thêm nhà ga, lượng người chia bớt ra nên tình trạng ùn ứ và xếp hàng dài cũng giảm bớt. "Dù năm nay có thêm nhà ga, nhưng mọi người cũng nên đi sớm trước ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ, để phòng trường hợp kẹt xe, càng gần tết đường sá và sân bay đều sẽ rất đông", Thương khuyên.

