Thêm nhiều hộ dân khiếu nại giá bồi thường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Mua đất 5 tỉ, giá bồi thường chỉ hơn 2 tỉ đồng

Gia đình bà Trương Thị Nguyệt Linh (ở xã Đức Trọng), người có đất ở xã Tân Hội trong diện bị thu hồi thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, cho biết đã nhận được hướng dẫn của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý đơn khiếu nại.

Cả 2 văn bản hướng dẫn nếu gia đình bà Linh không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của UBND xã Tân Hội (ngày 26.10.2026) thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hoặc khởi kiện vụ án hành chính để được xem xét, xử lý.

Bà Linh đứng trước khu đất 2.787 m2 của gia đình mình trong diện bị thu hồi ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Bà Linh cùng 5 hộ dân khác gồm ông Giang Như Lợi (được ủy quyền từ ông Giang Triều Long), ông Đặng Phi Tuấn, bà Nguyễn Thị Thùy Diễm, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, ông Bùi Văn Đức là những người khiếu nại có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương qua xã Tân Hội, nhưng họ cho rằng giá bồi thường đất quá thấp.

Ghi nhận thực tế tại các thửa đất của 6 hộ dân, đất có hàng chục mét mặt tiền đường nhựa DH1 rộng 6 m với 2 làn xe hỗn hợp; hai bên có nhiều nhà dân hoặc cơ sở sản xuất, làm nông nghiệp.

Các hộ dân cho rằng, chứng thư định giá đất số 03/CT-ĐGĐ ngày 6.11.2025 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng dùng để căn cứ áp giá bồi thường có nhiều bất cập. Trong đó quan trọng nhất là chứng thư sử dụng các khu đất làm tài sản so sánh không tương đồng, vị trí bất lợi hơn, đường qua đất nhỏ hẹp chỉ từ 1-3 m, xa trung tâm xã, tiềm năng sinh lời thấp hơn rất nhiều so với những vị trí giáp mặt tiền đường DH1 của 6 hộ dân.

Các hộ dân có khiếu nại vì cho rằng giá bồi thường đất quá thấp; một số khu đất có 2 mặt tiền ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trao đổi với Báo Thanh Niên, bà Trương Thị Nguyệt Linh cho biết, diện tích đất gần 2.787 m2 thuộc thửa 832, 833 và một phần thửa 830 bị thu hồi thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương nằm trong diện tích gần 2.906 m2 được gia đình bà mua cuối tháng 1.2024 với giá 5 tỉ đồng, tính ra hơn 1,7 triệu đồng/m2. Khu đất sau đó gia đình bà thế chấp vay ngân hàng 3 tỉ đồng.

Căn cứ chứng thư số 03/CT-ĐGĐ, UBND xã Tân Hội ban hành Quyết định 1389 ngày 31.12.2025 phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân. Từ quyết định này, thửa đất bà Linh mua năm 2024 chỉ được bồi thường với giá 425.000 đồng/m2 đất cây hàng năm khác, vị trí 1 ngoài khu dân cư. Tổng bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Linh hơn 2,083 tỉ đồng, trong đó tiền đất chỉ hơn 1,184 tỉ đồng (trong khi giá bà mua năm 2024 hơn 1,7 triệu đồng/m2).

Đường DH1 đông đúc xe lưu thông qua các khu đất của người dân bị thu hồi để thực hiện dự án ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

"Dù gia đình tôi cung cấp cho cơ quan chuyên môn hợp đồng chuyển nhượng khu đất 2.906 m2 nêu trên với giá 5 tỉ đồng, tính đến khi thực hiện việc thẩm định giá (tháng 10.2025) vẫn còn trong thời hạn 24 tháng để làm căn cứ xem xét giá chuyển nhượng trên thị trường nhưng không được chấp nhận. Với số tiền bồi thường như vậy, gia đình tôi đã thiệt hại gần 3 tỉ đồng; chúng tôi không thể mua lại mảnh đất khác có vị trí tương đương để ổn định cuộc sống và số tiền này cũng không đủ để trả nợ ngân hàng", bà Linh cho hay.

Do vậy, các hộ dân đề nghị hủy bỏ kết quả chọn mẫu tài sản so sánh và thực hiện lại việc định giá đất bồi thường cho sát giá thị trường.

UBND xã Tân Hội khẳng định áp giá đúng

Theo quy định giải quyết khiếu nại (số 1882 ngày 26.10.2026) của UBND xã Tân Hội, lý do hợp đồng chuyển nhượng giá trị 5 tỉ đồng của bà Linh không được chấp nhận vì trong tổng diện tích đất bà mua có 115 m2 đất ở; 60,1 m2 thuộc lộ giới, còn lại là đất quy hoạch giao thông. Do giá chuyển nhượng được xác định chung cho các thửa đất có yếu tố khác biệt về quy hoạch, chưa đủ cơ sở để xác định riêng mức giá tương ứng với loại đất cần định giá và đánh giá mức độ phù hợp với mặt bằng giá đất của nhóm đất so sánh.

Điều này khiến bà Linh khó hiểu vì UBND xã Tân Hội lấy lý do đó để không chấp nhận nhưng khi tính giá bồi thường thì lại áp mức giá đất cây hàng năm khác (425.000 đồng/m2) cho toàn bộ đất thu hồi của gia đình bà.

Trong quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho các hộ vào cuối tháng 10.2026, UBND xã Tân Hội khẳng định kết quả xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy định pháp luật. Các hộ dân khiếu nại đơn giá bồi thường đất theo Quyết định số 1389 quá thấp so với thực tế là không có cơ sở.

Khu vực thực hiện dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương qua địa bàn xã Tân Hội ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mậu Thế, Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho các hộ dân; xã đang thực hiện các công tác cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao cho dự án cao tốc.

Hiện nay các hộ dân tiếp tục có khiếu nại lần 2 thì thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng. "Nếu tỉnh có yêu cầu điều chỉnh lại giá cả thì xã sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu về tính toán bổ sung", ông Thế cho biết.

Trong khi đó, tại hội nghị giao ban báo chí mới đây, ông Lê Quang Dần, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trường hợp chứng thư có sai sót được xác định theo kết luận của cơ quan thẩm quyền thì trách nhiệm thuộc về tổ chức thẩm định giá và cá nhân hành nghề thẩm định giá. Cơ quan phê duyệt phương án bồi thường có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về giá".

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc khiếu nại không làm đình chỉ thi hành quyết định hành chính (quyết định cưỡng chế thu hồi đất giao cho dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương) đã có hiệu lực, trừ trường hợp cơ quan thẩm quyền có quyết định đình chỉ theo quy định của luật Khiếu nại. "Trường hợp không đồng ý thì người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật", ông Dần phát biểu.