Thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên 2 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị bắt

Trưa 9.3, lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan này vừa khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân viên của 2 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn để làm rõ 2 nhóm tội danh.

5 bị can tại Trung tâm đăng kiểm 29-01S T.V

Cụ thể, tại Trung tâm đăng kiểm 29-01S, Công an Q.Bắc Từ Liêm đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Thắng, giám đốc; Lê Sỹ Mạnh, phó giám đốc và các đăng kiểm viên Nguyễn Văn Chương, Trần Đức Hiếu, Phạm Hồng Thanh cùng về tội nhận hối lộ.

Bước đầu Công an Q.Bắc Từ Liêm xác định, các phương tiện không đủ điều kiện đến đăng kiểm, chủ xe sẽ đưa tiền để các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi thông thường như đèn, gương, tăng khối lượng xe… Sau khi nhận tiền, các bị can đã chia nhau.

Công an tống đạt các lệnh tố tụng tại Trung tâm đăng kiểm 29-01S T.V

Công an Q.Bắc Từ Liêm đã thu hồi gần 1,5 tỉ đồng, là tiền các bị can nhận hối lộ từ năm 2020 đến 2022. Ngoài ra, quá trình khám xét Trung tâm đăng kiểm 29-01S, công an thu giữ hơn 160 triệu đồng, 19 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-27D, Công an Q.Bắc Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tiệp, Phó giám đốc, và các đăng kiểm viên Nguyễn Quang Khang, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Văn Luân cùng về tội giả mạo trong công tác.

Công an đọc lệnh khám xét Trung tâm đăng kiểm 29-27D T.V

Bước đầu, Công an Q.Bắc Từ Liêm xác định, các bị can đã bỏ qua lỗi vi phạm phương tiện (cơi nới thành thùng, hoán cải, độ đèn, tăng nhíp, độ lốp,…) để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái quy định nhằm lôi kéo khách hàng nhiều hơn, tăng doanh thu của trung tâm và bản thân.

Khi biết công an điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, các bị can đã bàn bạc nhau xóa dữ liệu và không thừa nhận hành vi của mình để đối phó với công an.

Quá trình khám xét Trung tâm đăng kiểm 29-27D, công an thu giữ gần 530 triệu đồng, 16 điện thoại di cộng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Công an Q.Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra 2 vụ án để xử lý triệt để vi phạm.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên đã phát hiện tới 23 trung tâm đăng kiểm mắc sai phạm, 1 trung tâm tự đóng cửa. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hoặc tạm giữ hình sự hàng trăm bị can, nghi phạm là lãnh đạo, nhân viên của các trung tâm đăng kiểm để làm rõ các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

Đến nay, tại Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động, gồm: Trung tâm Đăng kiểm 29-01V (xã Liên Ninh, H.Thanh Trì); Trung tâm Đăng kiểm 29-06V (xã Tam Hiệp, H.Thanh Trì); Trung tâm Đăng kiểm 29-04V (xã Quang Minh, H.Mê Linh); Trung tâm Đăng kiểm 29-08D (xã Kim Chung, H.Hoài Đức); Trung tâm Đăng kiểm 29-11D (xã Đông Sơn, H.Chương Mỹ); Trung tâm Đăng kiểm 29-22D (TT.Phùng, H.Đan Phượng); Trung tâm Đăng kiểm 29-32D (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai).