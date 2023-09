Thêm nhiều lợi ích tuyệt vời từ quả lựu

Lựu có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột, chống lại một số loại bệnh như bệnh tim và một số loại ung thư, theo trang Real Simple.



Cung cấp chất chống oxy hóa

Nhìn chung, các loại trái cây đều giàu chất chống oxy hóa và lựu cũng vậy. Một số chất chống oxy hóa được tìm thấy trong lựu gồm vitamin C và anthocyanin. Trong đó, anthocyanin là chất giúp lựu có màu sắc sặc sỡ.

Các loại trái cây đều giàu chất chống oxy hóa và lựu cũng vậy Shutterstock

Bà Roxana Ehsani, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết: "237 ml nước ép lựu chứa khoảng 700 mg chất chống oxy hóa polyphenol". Nước ép lựu còn chứa chất chống oxy hóa cao hơn rượu vang đỏ, nước ép nho hoặc trà xanh.

Theo bà Lexi Moriarty, cũng là một chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, ngoài khả năng ngăn ngừa một số bệnh ung thư và bệnh tim, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như lựu cũng tăng cường sức khỏe da, não và mắt.

Cung cấp chất xơ và polyphenol

Lựu cũng chứa nhiều chất xơ. Theo Academy of Nutrition and Dietetics, 240 gram lựu chứa khoảng 7 gram chất xơ. Vì vậy, lựu đáp ứng tốt nhu cầu chất xơ hằng ngày của người trưởng thành.

Bà Ehsani cho biết chất xơ là một trong các chất dinh dưỡng thiết yếu, hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngoài ra, bà Kim Kulp, chuyên gia dinh dưỡng tại bang California (Mỹ), còn tiết lộ polyphenol trong lựu có thể hoạt động như prebiotic, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong cơ thể. Các vi khuẩn có lợi trong ruột sẽ hấp thụ polyphenol trong quả lựu, giúp cải thiện niêm mạc ruột và giảm các tình trạng viêm nhiễm có thể gây bệnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lựu làm tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt), giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và giảm huyết áp. Uống nước ép lựu cũng có thể cải thiện lưu lượng máu và giảm đau thắt ngực, bà Kulp nói.

Ngoài ra, lựu giúp cải thiện sức khỏe động mạch bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám. Ăn lựu cũng có thể hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch.

Bà Cindy Chou, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết lựu còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chống viêm.

Tăng cường hiệu suất tập luyện

Cả hai chuyên gia dinh dưỡng là bà Ehsani và bà Moriarty đều đồng tình rằng lựu có khả năng giúp cơ thể tăng cường hiệu suất tập luyện.

Nước ép lựu có thể hỗ trợ cơ thể trong các hoạt động thể thao và trong quá trình phục hồi sau khi tập thể dục.

Lựu có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu Shutterstock

Kiểm soát lượng đường trong máu

Bà Kulp cho biết những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường phải đến bác sĩ kiểm tra để biết những thực phẩm cần tránh. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, những người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn lựu. Trên thực tế, lựu có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Các nghiên cứu ở cả động vật và con người đã chỉ ra rằng lựu có thể cải thiện lượng đường trong máu lúc đói ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Theo National Center for Complementary and Integrative Health, việc ăn hạt lựu và uống nước ép lựu là an toàn. Tuy nhiên, những người nhạy cảm với fructans hoặc đang sử dụng thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ quá nhiều lựu.