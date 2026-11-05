Thêm nhiều quốc gia lên tiếng về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tại châu Á, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để xây dựng mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh bất kể kết quả bầu cử ra sao, liên minh Nhật - Mỹ vẫn luôn là nền tảng cốt lõi trong chính sách đối ngoại và an ninh của Tokyo.

Đài Al Jazeera đưa tin tại Liên minh châu Âu (EU), Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Christel Schaldemose bày tỏ sự "lạc quan thận trọng". Bà cho rằng kết quả này có thể mang lại lợi ích cho nỗ lực ủng hộ Ukraine, quá trình chuyển đổi xanh và quan hệ quốc tế của Mỹ. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh khối này vẫn phải tự chủ động trong các vấn đề chính.

Cử tri ăn mừng tại bang Texas (Mỹ) sau chiến thắng của ứng viên Thượng viện đảng Dân chủ James Talarico ngày 3.11 ẢNH: REUTERS

Về phía Nga, Hãng TASS ngày 3.11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hy vọng cục diện quốc hội mới ở Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Peskov từ chối bình luận sâu về cuộc bầu cử Mỹ vì coi đây là công việc nội bộ của Mỹ.

Tại Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng cử tri Mỹ đã "nói không với cuộc chiến" và Tehran hoan nghênh thông điệp này. Dù vậy, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng sự thay đổi đảng phái tại Washington sẽ không làm thay đổi bản chất thù địch của Mỹ đối với Tehran và việc kỳ vọng Mỹ nhượng bộ thông qua cuộc bầu cử là một sai lầm.

Tại Đức, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định do mất quyền kiểm soát quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ điều hành bằng các sắc lệnh hành pháp như cách ông đã làm trong phần lớn 2 năm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gửi lời chúc mừng chiến thắng của đảng Dân chủ, song tái khẳng định châu Âu phải chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh.

Bộ trưởng Y tế Anh James Frith khẳng định London sẽ duy trì mối quan hệ đồng minh bền chặt và không thay đổi với Washington bất chấp sự dịch chuyển trong chính trị nội bộ Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết nước này sẽ chờ xem liệu Tổng thống Trump có điều chỉnh cách tiếp cận và giảm bớt sự can thiệp quốc tế hay không.