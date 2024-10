Xem nhanh 12h: Dự đoán bất ngờ về dân số Việt Nam | Người câu cá sống sót kỳ diệu trên biển Đà Nẵng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.10.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:



Triệu tập tài xế đi ngược chiều, đuổi đánh nam sinh sau va chạm

Ngày 14.10, trên đường Bùi Thị Xuân, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra va chạm giao thông giữa một ô tô và một nam sinh đi xe máy điện. Điều đáng nói là sau va chạm tưởng như không có gì nghiêm trọng, tài xế ô tô đã xuống xe rồi đuổi đánh nam sinh.

Nam tài xế sau đó đã bị công an triệu tập và nguyên nhân dẫn đến vụ việc này cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Nước sông Hồng lại dâng cao, cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu

Sáng 16.10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết mực nước sông Hồng qua khu vực cầu Phong Châu tiếp tục lên cao, với lưu tốc nước lớn. Để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu.

Thời gian cắt cầu từ 8 giờ 30 cùng ngày. Khi đủ điều kiện an toàn, Lữ đoàn 249 sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại.

Cầu phao Phong Châu được hoàn thành lắp đặt hôm 30.9, để tạm thời thay thế cầu Phong Châu cũ đã bị sập. Cầu hoạt động được 2 ngày thì phải tạm cắt do mực nước sông Hồng dâng cao.

Trước tình thế này, lực lượng quân đội đã sử dụng phà quân sự tạm thời thay thế cầu phao. Sau đó, điều kiện thủy lưu ổn định trở lại nên cầu phao tiếp tục được lắp đặt.

Đến nay, cầu phao Phong Châu phải tạm thời cắt lần 2 do ảnh hưởng của mực nước.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra hôm 9.9, khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông Hồng. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới tìm được 4 thi thể, 4 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Trải nghiệm ngày đầu triển khai 5G ở Việt Nam ra sao?

Sự ra mắt của mạng 5G tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm không chỉ từ những người đam mê công nghệ mà còn từ người dùng thông thường.

Hôm qua (15.10), Viettel đã khai trương mạng 5G và trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G chính thức tại Việt Nam.

Việc triển khai mạng 5G của Viettel đã mang lại một bước tiến quan trọng cho lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của các ứng dụng công nghệ mới trong tương lai. Tốc độ tải xuống ấn tượng và phạm vi phủ sóng rộng tại các khu vực trung tâm là những điểm mạnh rõ ràng của dịch vụ 5G Viettel, đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại.

Dự báo dân số Việt Nam năm 2200 là 46 triệu người

Trình bày tại hội thảo khoa học “Khuyến sinh bằng chính sách thiết thực, nhân văn” do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức vào sáng hôm qua 15.10, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa 15, cho biết dự báo thô dân số Việt nam, ở phương án cơ sở, năm 2200 là 46 triệu người.

Nếu so với con số hiện tại là hơn 100 triệu người, Việt Nam có thể mất đi hơn một nửa dân số – tức là khoảng 54 triệu người trong vòng hơn 170 năm tới. Đây là một con số đáng lo ngại, đặc biệt khi chúng ta so sánh với tốc độ tăng trưởng dân số hiện nay. Tình trạng già hóa dân số, tỉ lệ sinh thấp, cùng với nhiều yếu tố khác đang góp phần tạo nên dự báo giảm mạnh này. Nếu kịch bản này xảy ra, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai, từ nguồn lao động cho đến an sinh xã hội.

Người đi câu sống sót thần kỳ sau hơn 32 giờ trôi dạt trên biển

Vào ngày 14.10, một người dân tại Đà Nẵng đã được cứu sống sau hơn 32 giờ lênh đênh trên biển sau khi gặp nạn. Anh đã phải đối mặt với cơn ác mộng sau cú hụt chân nguy hiểm.

Dù kiệt sức và lạnh cóng, người này vẫn không bỏ cuộc đu bám vào chiếc ba lô để nổi trên nước. Cuối cùng, sau nhiều ngày trôi dạt, nạn nhân được phát hiện và cứu sống.

Sống sót ngoạn mục sau 32 giờ lênh đênh trên biển, đây là minh chứng cho ý chí sinh tồn của con người khi đối mặt với hiểm nguy.

Sau hơn 32 giờ trôi dạt trên biển lạnh, anh Đặng Huy Hùng sống sót một cách kỳ diệu ẢNH: HOÀNG SƠN

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 13.10, anh Đặng Huy Hùng (31 tuổi, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) rời nhà đi câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Diệp (là vợ của anh Hùng) gọi điện thoại cho chồng nhưng mất liên lạc.

Sáng hôm sau, chị Diệp phát hiện xe máy của chồng vẫn còn nhưng không thấy anh, nên đã báo công an. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 5 giờ sáng 15.10, anh Hùng được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển trên đường Nguyễn Tất Thành, bị cát vùi lấp. Khi được phát hiện, anh Hùng bị cát vùi lấp và lạnh cứng nên người dân tưởng anh đã tử vong. Sau đó, một người dân đã thấy ngón tay út của anh Hùng cử động nên đã hô hấp nhân tạo, đốt lửa và dùng chăn sưởi ấm cho anh.

