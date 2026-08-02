Thêm tour du lịch về nguồn ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi

Những chuyến đi ý nghĩa và nhiều kỷ niệm

Từ 5 giờ 50 phút sáng, các em đã háo hức tập trung tại trụ sở của Công ty CP lữ hành Vietluxtour (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để chuẩn bị cho hành trình nhiều thú vị.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP lữ hành Vietluxtour gửi tặng những phần quà đến các em trước khi khởi hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP lữ hành Vietluxtour có mặt tại trụ sở công ty để chào đón các em và khai mạc chương trình. Chia sẻ với các em tham gia, ông Trần Thế Dũng bày tỏ: "Vietluxtour rất vui khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, tổ chức các tour về nguồn để các em vừa học tập, vừa vui chơi thoải mái sau một năm học. Đặc biệt, chương trình năm nay được tổ chức trong dịp kỷ niệm 5 năm Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - dấu mốc ghi nhận một hành trình bền bỉ kết nối cộng đồng, đồng hành cùng các em bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Chúc các em có một chuyến về nguồn nhiều niềm vui, có thêm sự tự tin và thật nhiều kỷ niệm đẹp trên hành trình trưởng thành của các em sau này".

Nhà báo Nguyễn Đức Tú tặng nón của Vietluxtour cho các em trước khi xuất phát ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng có mặt với các em, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên bày tỏ sự cảm ơn đến Công ty CP lữ hành Vietluxtour trong 4 năm qua, giúp các em có thêm niềm vui tinh thần bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất từ chương trình, mong các em có thêm sự mạnh mẽ, tự tin trên hành trình phía trước.

Dịp này, nhà báo Nguyễn Đức Tú đã trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến ông Trần Thế Dũng, tri ân những đóng góp của Vietluxtour trong nhiều năm qua, đồng thời, cảm ơn cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên, lái xe của đơn vị đã hỗ trợ nhiệt tình các em trong các hành trình vừa qua.

Trước khi xuất phát, ông Trần Thế Dũng và nhà báo Nguyễn Đức Tú cũng đã trao cho mỗi em một phần quà bánh kẹo do Công ty TNHH TM Trung Minh Thành tài trợ.

Quá ấn tượng khi lần đầu đến địa đạo Củ Chi

Sau một chặng đường hơn 1 tiếng đồng hồ, các em được đến Đền Bến Dược (TP.HCM) để thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các em tưởng niệm và dâng hương tại Đền Bến Dược ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp đó, các em được tham quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (TP.HCM), lắng nghe thuyết minh về quá trình hình thành, phát triển của hệ thống địa đạo và những câu chuyện lịch sử hào hùng gắn với quân và dân Củ Chi trong thời kỳ kháng chiến. Qua đó, các con thấu hiểu giá trị của hòa bình hôm nay, thêm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Em Trần Lê Khánh Mai, lớp 7 Trường THCS Hà Huy Tập hào hứng chia sẻ: "Đây là năm thứ ba con được đi tham quan cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Mẹ bận đi làm nên cho dù nghỉ hè con cũng không được đi đâu chơi nên năm nào con cũng chờ có thông tin đi chơi miễn phí từ chương trình là con đăng ký liền. Lần đầu tiên con được đi tham quan UBND TP.HCM, lần thứ hai đi tham quan khu du lịch Rừng Sác và năm nay là đi tham quan địa đạo Củ Chi. Mặc dù con cũng có mấy lần về Củ Chi thăm bà con nhưng đây là lần đầu tiên con được thuyết minh rõ hơn về vùng đất thép, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược và chui hầm địa đạo quá là ấn tượng. Con quá ngưỡng mộ và trân quý khi các ông các chú chịu bao gian khổ, sống và chiến đấu ở trong địa đạo sâu và hẹp như vậy".

Các em trải nghiệm, khám phá địa đạo Củ Chi ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng chung tâm trạng vui và háo hức về chuyến đi, em Nguyễn Tấn Quý, lớp 6 Trường THCS Bình Trị Đông cho biết, đây là lần đầu tiên được đi tham quan cùng chương trình nên còn nhút nhát, lạ lẫm. Tuy nhiên, khi vừa bước lên xe, chúng tôi đã thấy em nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn, tham gia mọi trò chơi và tự tin làm đội trưởng trong trò chơi vận động.

Các em thưởng thức củ mì, món ăn địa phương Củ Chi ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh tìm hiểu lịch sử, khám phá địa đạo, các em còn trải qua các trò chơi vận động để có thêm kỹ năng làm việc nhóm, gắn kết các thành viên. Các em ai cũng hào hứng, nhiệt tình tham gia trò chơi và nhận về những phần quà yêu thích do các cô chú ở Vietluxtour trao tặng.

Hào hứng, vui vẻ khi tham gia trò chơi tập thể cùng nhau ẢNH: NHẬT THỊNH

Thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát

Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng Bến Dược, các em được đưa đến công viên nước TTC Trảng Bàng (Trảng Bàng Aqua Park, P.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), cách địa đạo Củ Chi khoảng 30 phút đi xe.

Vừa nhìn thấy công viên nước là các em đã hò reo đầy hưng phấn. Đến nơi, các em vội thay đồ để được tham gia hướng dẫn an toàn dưới nước. Ngay sau đó, các em đã chạy ào xuống công viên, thỏa sức vẫy vùng, vui chơi trong làn nước mát. Trời Trảng Bàng nắng khá gắt nên các em càng thích thú ngâm mình, vui chơi.

Thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát ở công viên nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Em Nguyễn Anh Thư, lớp 10 Trường THPT Vĩnh Lộc cho biết: "Hôm nay con và các bạn đã có một ngày quá ý nghĩa, quá vui. Con cám ơn các cô chú ở Công ty Vietluxtour, các cô chú ở Báo Thanh Niên đã cho chúng con có được chuyến tham quan này. Qua chuyến đi, con được thấy tận mắt địa đạo, hiểu hơn về tinh thần chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ du kích ở Củ Chi, mang lại hòa bình cho thế hệ ngày hôm nay và vui chơi thật vui tại công viên nước. Năm sau, con mong được đi tiếp chuyến đi vui như thế này!".