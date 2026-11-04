Thêm trường học Thái Lan náo loạn vì nổ súng

Tờ Bangkok Post ngày 3.11 đưa tin vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 2.11, cảnh sát đã nhận được tin báo về một phụ huynh trong tình trạng say xỉn đang gây rối tại Trường Ban Na Di trong huyện Sikhiu thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima.

Các loại súng được trưng bày tại cửa hàng súng Ratchasima tại thành phố Nakhon Ratchasima thuộc miền đông bắc Thái Lan ngày 10.2.2020 Ảnh: AFP

Đối tượng được xác định là Manachai Chanthasom (54 tuổi), cư dân tại Sikhiu. Theo thông tin ban đầu, người này vừa la hét vừa cầm theo một khẩu súng trong khuôn viên trường, sau đó nổ súng chỉ thiên.

Đại tá cảnh sát Thatchaphon Chinnawong cho hay con của ông Manachai đang theo học tại Trường Ban Na Di. Người này đã bắn hai phát súng, nhưng không có ai bị thương và không có thiệt hại về tài sản nào được ghi nhận.

Sau đó, Manachai lái xe bán tải bỏ trốn đến một khu vực công cộng trong làng. Cảnh sát đã truy đuổi, bắt giữ đối tượng và thu giữ khẩu súng được cho là đã sử dụng trong vụ nổ súng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Manachai đến trường để đón con thì xảy ra tranh cãi với giáo viên. Ông Manachai tỏ ra bất bình vì con mình vẫn chưa biết đọc hay làm toán. Lúc đó, ông Manachai bị cho là đang trong tình trạng say xỉn.

Trong cơn nóng giận, ông Manachai đã bắn hai phát súng lên không trung rồi lái xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Ông bị buộc tội tàng trữ trái phép vũ khí và đạn dược, mang theo vũ khí ở nơi công cộng mà không có lý do chính đáng, và lái xe trong tình trạng say xỉn.

Vụ nổ súng nói trên một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn trường học ở Thái Lan, đặc biệt là tại các cộng đồng nông thôn, nơi các trường học thường nằm cách xa khu dân cư và các tuyến đường giao thông công cộng, theo Bangkok Post.

Vào ngày 7.8.2026, một học sinh 14 tuổi đã xả súng tại Trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, khiến 9 người chết và 23 người bị thương. Theo các nhà điều tra, vụ xả súng hàng loạt đó xuất phát từ áp lực học tập nghiêm trọng cùng ảnh hưởng từ mạng xã hội.

Vụ việc đó đã gây chấn động trên toàn quốc, thúc đẩy chính phủ Thái Lan lập tức cam kết thắt chặt các quy định về kiểm soát súng đạn, theo Bangkok Post.