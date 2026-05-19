Đời sống Cộng đồng

Theo cano ghi lại khoảnh khắc cá voi mẹ dạy con săn mồi trên biển Đắk Lắk

Ni Na
19/05/2026 05:45 GMT+7

Từ tờ mờ sáng, nhiều người lên cano ra khơi chờ hàng giờ ở vùng biển Cù Lao Mái Nhà (Đắk Lắk) để ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp khi cá voi mẹ dẫn con săn mồi gần bờ.

Sáng 16.5, tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ xuất hiện cặp cá voi mẹ tập cho cá voi con săn mồi. Biết được thông tin đó, anh Trần Phương (40 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do ở TP.HCM) cùng nhóm bạn lập tức có mặt ngay trong đêm để "săn" khoảnh khắc cá voi săn mồi gần bờ.

Hình ảnh cặp cá voi mẹ con bất ngờ xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Mái Nhà được ghi lại bằng flycam

ẢNH: TRẦN PHƯƠNG

Anh Trần Phương chia sẻ, anh cùng nhóm bạn có mặt ở bến cá khoảng 5 giờ sáng, bắt đầu thuê cano của người dân địa phương để ra biển "săn" ảnh cá voi lúc 6 giờ. Sau khoảng gần 2 giờ chờ đợi, cảnh tượng mà mọi người đang chờ đợi cũng xảy ra: 2 con cá voi cùng trồi lên, há miệng đớp gọn đàn cá nhỏ ngay sát mặt biển.

Theo ngư dân địa phương, đây là cặp cá voi mẹ - con. Cá mẹ dài khoảng 10 m, cá con khoảng 6 - 7 m. Vùng nước gần bờ Cù Lao Mái Nhà tập trung nhiều cá nhỏ, là nơi lý tưởng để cá mẹ dẫn con vào tập săn mồi.

Chỉ vài giây trồi lên mặt nước, cá voi con đã kịp đớp gọn đàn cá nhỏ trước ống kính các nhiếp ảnh gia

ẢNH: TRẦN PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên anh Trần Phương được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. "Khi nghe tiếng nước vỡ mạnh lúc cá ngoi lên ăn mồi, cảm giác choáng ngợp thật sự rất khó diễn tả. Không chỉ là một khoảnh khắc nhiếp ảnh, mà là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ và kỳ diệu của biển Việt Nam", anh Phương chia sẻ.

Dù vậy, để có được những tấm ảnh ưng ý không phải dễ. "Khó khăn lớn nhất là không thể đoán trước được cá sẽ ngoi lên ở hướng nào. Nhóm tôi phải phân nhau quan sát từ nhiều hướng, luôn giữ trạng thái tập trung liên tục để không bỏ lỡ khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây", anh Phương kể. Suốt gần 2 tiếng theo cano quanh vùng biển Cù Lao Mái Nhà, cả nhóm chỉ "bắt" được vài khoảnh khắc thật sự rõ. Về sau cá dần bơi ra xa bờ hơn, việc quan sát và chụp ảnh cũng khó hơn nhiều.

Không phải năm nào ngư dân Cù Lao Mái Nhà cũng được chứng kiến cảnh tượng này

ẢNH: TRẦN PHƯƠNG

Thông tin cá voi xuất hiện ở biển Đắk Lắk khiến nhiều bạn trẻ yêu biển cũng tìm về Cù Lao Mái Nhà sáng 17.5. Chị Phạm Thảo Quyên (23 tuổi, ở Đắk Lắk) cùng nhóm bạn có mặt tại bến thuyền từ 5 giờ sáng, thuê cano của ngư dân địa phương rồi ra khơi lúc tờ mờ sáng.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên cano, chị Quyên cứ thắc thỏm không yên. "Tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc đó và chỉ lo là hôm nay không gặp được cá voi săn mồi", chị Quyên kể. Dù quê ở Đắk Lắk nhưng đây là lần đầu tiên chị Quyên đi săn ảnh cá voi.

Hình ảnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, sau khi săn mồi xong, cá bắt đầu bơi ra xa bờ

ẢNH: THẢO QUYÊN

Khoảnh khắc cá voi thật sự trồi lên lâu hơn, há miệng đớp gọn đàn cá nhỏ ngay trước mắt, chị Quyên run tay vì xúc động. "Chụp được rồi, cảm giác rất đã. Đây là kỷ niệm mình không bao giờ quên", chị Quyên chia sẻ. Sau khi "săn" được ảnh cá voi, chị Quyên cùng bạn ở lại Cù Lao Mái Nhà để trải nghiệm thêm các hoạt động khác như lặn, chèo súp.

Từ xưa, người dân miền biển vẫn quan niệm rằng cá voi ghé vào vùng biển nào là mang theo điều lành cho vùng biển đó

ẢNH: THẢO QUYÊN

