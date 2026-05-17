4 cháu bé tử vong tại hồ thủy điện ở Đắk Lắk

Hữu Tú
17/05/2026 06:06 GMT+7

Cơ quan chức năng đã tìm kiếm thấy 4 cháu bé tử vong thương tâm do đuối nước tại một hồ thủy điện ở xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) sau tin báo của người dân.

Tối 16.5, một lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm và vớt được thi thể của 4 cháu bé tử vong do đuối nước trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, 4 cháu bé ở cùng xã Hòa Mỹ đi chơi tại khu vực hồ thủy điện Đá Đen (xã Hòa Mỹ).

4 cháu bé tử vong tại hồ thủy điện ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy 4 cháu bé đuối nước ở Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp tại khu vực này nhưng không thấy người. Sau đó, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và vào cuộc tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 cháu bé đuối nước, tử vong tại hồ thủy điện này. 4 cháu bé cùng ở xã Hòa Mỹ này có tên là N.A.H (9 tuổi), N.G.B (11 tuổi), N.B.P (11 tuổi), N.N.B (14 tuổi).

Chính quyền UBND xã Hòa Mỹ đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong với số tiền 25 triệu đồng/nạn nhân.

2 nữ sinh lớp 9 tử vong vì đuối nước ở Đà Nẵng

Trong lúc một nhóm học sinh rủ nhau xuống suối vui chơi, hai nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng không may trượt chân rơi vào vùng nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

