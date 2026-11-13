Theo chân thợ chụp ảnh, nhìn cách kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thợ chụp ảnh "chạy sô" từ sáng đến tối

Từ những quán cà phê được thiết kế đẹp mắt đến các góc phố, công viên có cảnh quan ấn tượng ở TP.HCM, nhu cầu thuê thợ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Nhu cầu thuê thợ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp ngày càng phổ biến ẢNH: THANH NAM

8 giờ sáng, khi quán cà phê trên đường Nguyễn Bình, P.Phú Lợi, TP.HCM (trước là P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa đón những vị khách đầu tiên, Trần Lê Mai Vy, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, đã có mặt để chuẩn bị chụp ảnh.

Góc trang trí Giáng sinh với cây thông, những hộp quà và ánh đèn vàng trở thành bối cảnh cho buổi chụp. Vừa gặp khách, Nguyễn Hải Chiến (26 tuổi, ngụ ở 26/1C đường 34, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức), đã hỏi về trang phục, kiểu ảnh mong muốn rồi hướng dẫn từng dáng đứng, cách nghiêng mặt, đặt tay...

"Em thử đứng sát cây thông một chút, nghiêng người qua bên này, nhìn về phía cửa sổ nhé!", Chiến vừa hướng dẫn vừa di chuyển quanh Vy để tìm góc chụp. Tiếng màn trập liên tục vang lên. Thỉnh thoảng, Chiến lại đưa màn hình máy ảnh cho Vy xem để điều chỉnh góc mặt, biểu cảm.

Buổi chụp kéo dài khoảng một giờ. Vừa hoàn thành những bức ảnh cuối cùng, Chiến kiểm tra thiết bị, thu dọn đồ đạc rồi vội vã di chuyển đến điểm hẹn tiếp theo.

Nhiều "tay máy" cho biết "đắt sô" những tháng cuối năm ẢNH: THANH NAM

Chiến cho biết trong ngày có lịch chụp với 3 khách. Ngoài Vy ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ, hai khách còn lại hẹn chụp tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM và một số bảo tàng ở TP.HCM.

Chiến cho biết đây không phải công việc toàn thời gian mà là nghề tay trái, được anh tranh thủ thực hiện vào ngày nghỉ hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm, nhu cầu chụp ảnh tăng khiến lịch hẹn dày hơn.

"Mỗi ca tôi nhận khoảng 500.000 đồng, thường chụp trong 1,5 - 2 giờ. Ngày bình thường có 1 - 2 khách, riêng những ngày cuối tuần cao điểm có thể nhận 3 - 4 khách. Có hôm cao điểm, thù lao cộng lại được 2 triệu đồng", Chiến kể.

Lưu lại những khoảnh khắc ẢNH: THANH NAM

Cuối năm là "mùa kiếm tiền"

Người viết theo chân Hoàng Quốc Nhân (29 tuổi, ngụ ở 631/37 Lê Đức Thọ, P.An Hội Đông, TP.HCM; trước là P.16, Q.Gò Vấp) đến Tu viện Khánh An, P.An Phú Đông, TP.HCM (trước là P.An Phú Đông, Q.12), một trong những địa điểm đang khá "hot" hiện nay, thu hút nhiều người trẻ đến chụp ảnh.

Trên điện thoại Nhân, những tin nhắn hỏi giá, đặt lịch chụp liên tục xuất hiện. Nhân cho biết từ đầu tháng 11 hằng năm, lượng khách thường tăng mạnh. Đây là khoảng thời gian được nhiều người làm nghề chụp ảnh thuê mong đợi.

Khác với Chiến chỉ nhận chụp lúc rảnh, Nhân làm dịch vụ chụp ảnh toàn thời gian. Lịch làm việc của anh gần như kín theo những cuộc hẹn với khách.

Vừa hoàn thành một ca chụp áo dài tại Tu viện Khánh An, điện thoại Nhân lại báo lịch hẹn tiếp theo. Anh tranh thủ kiểm tra pin, thẻ nhớ, ống kính rồi tiếp tục lên đường.

"Có ngày tôi nhận 3 - 4 ca, mỗi ca cách nhau khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi. Khách thường chọn địa điểm khác nhau nên phải tính toán thời gian di chuyển. Có hôm vừa chụp xong ở khu vực này đã phải chạy sang khu vực khác", Nhân kể.

Theo bảng giá Nhân cung cấp, mỗi buổi chụp có giá khoảng 500.000 - 700.000 đồng, tùy thời lượng và số lượng ảnh bàn giao. Với 4 ca trong một ngày cao điểm, doanh thu có thể đạt 2 - 2,8 triệu đồng.

Chụp ảnh cho khách ẢNH: THANH NAM

Gặp anh Đặng Nguyên Hải (32 tuổi, ngụ ở 83 Bình Phú, P.Bình Phú, TP.HCM; trước là P.11, Q.6) tại Bảo tàng TP.HCM (đường Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), người viết được nghe thêm câu chuyện phía sau những ca chụp liên tục.

"Ngày cao điểm tôi từng thu được khoảng 3,2 triệu đồng. Thù lao khá cao nhưng cũng rất mệt. Chụp xong còn phải chọn ảnh, chỉnh màu, gửi khách. Có hôm về nhà đã tối muộn nhưng vẫn phải ngồi máy tính thêm vài tiếng", anh chia sẻ.

Theo anh Hải, công việc không kết thúc khi khách rời đi. Hàng trăm tấm ảnh phải được chuyển vào máy tính, sắp xếp, chọn lọc và chỉnh sửa. Mỗi khách lại có yêu cầu riêng. Người thích màu ảnh trong trẻo, người muốn phong cách điện ảnh, người cần ảnh giao gấp để đăng mạng xã hội…

Để duy trì lịch chụp liên tục, ngoài kỹ năng nhiếp ảnh, anh Hải cho rằng người làm nghề còn phải biết sắp xếp thời gian, trao đổi với khách và xử lý những tình huống phát sinh như khách đến muộn, thay đổi địa điểm hoặc thời tiết không thuận lợi...

Đằng sau tiền thù lao

Khác với những người đã có lượng khách quen, Nguyễn Minh An, sinh viên Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi tại TP.HCM, mới bắt đầu nhận chụp ảnh thuê sau khi đầu tư máy ảnh và một số thiết bị cơ bản.

Trong buổi chụp tại khu vực Bưu điện TP.HCM mà người viết theo chân, An đến sớm để khảo sát ánh sáng, chọn bối cảnh. Khách hàng lần này được giới thiệu qua trang cá nhân. Trước khi bấm máy, An trao đổi khá kỹ về trang phục, kiểu ảnh và số lượng ảnh bàn giao.

"Em mới làm nên chưa thể lấy giá cao. Mỗi ca hiện khoảng 250.000 - 300.000 đồng. Ban đầu chủ yếu chụp cho bạn bè, người quen để có sản phẩm đăng lên mạng xã hội. Sau đó khách thấy ảnh đẹp thì giới thiệu thêm người khác", An chia sẻ.

Những người thợ chụp ảnh cho biết không phải người cầm máy nào cũng đắt khách và không phải ngày nào cũng có khách ẢNH: THANH NAM

Theo An, khoản đầu tư ban đầu cho máy ảnh, ống kính và máy tính chỉnh sửa lên đến vài chục triệu đồng. Vì vậy, mỗi lịch chụp giúp An từng bước thu hồi vốn.

Tuy nhiên, không phải người cầm máy nào cũng đắt khách. An thừa nhận tìm kiếm khách hàng, xây dựng hình ảnh cá nhân và cạnh tranh về giá là những khó khăn của người mới vào nghề. Một bộ ảnh đẹp cũng không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn đòi hỏi khả năng giao tiếp, hướng dẫn khách tạo dáng, lựa chọn bối cảnh, xử lý ánh sáng và nắm bắt khoảnh khắc.

Để có thêm khách, An chủ động quảng bá dịch vụ qua Facebook, TikTok, Instagram, đồng thời tìm cách kết nối với các quán cà phê, người cho thuê trang phục và chuyên viên trang điểm.

Kết thúc buổi chụp, khách đã rời đi nhưng An vẫn nán lại kiểm tra từng tấm ảnh trên máy. "Hôm nay tôi có 2 khách, nhận được thù lao 600.000 đồng. Nhưng đổi lại là phải di chuyển giữa các điểm chụp, buổi chụp kéo dài vài tiếng đồng hồ và tối phải ngồi hàng giờ trước máy tính để hoàn thiện sản phẩm", An tâm sự.