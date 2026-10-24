'Theo dấu chân bác sĩ' đến khám bệnh và tặng quà ở biên giới Việt Nam - Lào

Sáng 24.10, tại cột mốc 591 (thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, Quảng Trị), Đồn biên phòng Hướng Lập phối hợp với đoàn thiện nguyện "Theo dấu chân bác sĩ" và Đại đội biên phòng 321 (Lào) cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị, khám bệnh và hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Ban tổ chức cắt băng khánh thành các công trình an sinh xã hội ở vùng biên giới Việt Nam - Lào ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại chương trình, trung tá Thái Anh Tú, Chính trị viên Đồn biên phòng Hướng Lập, cho biết tình đoàn kết Việt Nam - Lào không chỉ được thể hiện qua những sự kiện lớn, mà còn được vun đắp từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

"Sự phối hợp giữa Đồn biên phòng Hướng Lập, chính quyền địa phương xã Hướng Lập, đoàn thiện nguyện 'Theo dấu chân bác sĩ', cùng các nhà hảo tâm với Cụm bản La Cồ và Đại đội biên phòng 321 không chỉ mang đến những món quà, những tình cảm sẻ chia, mà quan trọng hơn là tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên được gặp gỡ, giao lưu, hiểu nhau hơn và cùng nhau vun đắp tình hữu nghị", trung tá Thái Anh Tú nói.

Chung tay chăm lo sức khỏe, đời sống người dân vùng biên

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân hai bên biên giới cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam - Lào.

Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Lương (mặc áo blouse) tổ chức thăm khám cho bà con ở vùng biên giới Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong khuôn khổ chương trình, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Trưởng đoàn thiện nguyện "Theo dấu chân bác sĩ" cùng đội ngũ y bác sĩ đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

"Hôm nay, đoàn chúng tôi vinh dự khi có mặt ở cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với địa phương và nước bạn Lào tổ chức thăm hỏi, khám bệnh cho người dân hai nước. Chúng tôi hy vọng, qua những hoạt động thiết thực này sẽ góp phần giúp người dân vùng biên có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là trong bối cảnh việc đi lại và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở khu vực biên giới còn gặp không ít khó khăn", bác sĩ Nguyễn Thế Lương nói.

Đoàn thiện nguyện "Theo dấu chân bác sĩ" có hành trình ý nghĩa tại xã Hướng Lập ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, Ban tổ chức đã trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới, với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng. Mỗi phần quà là sự sẻ chia của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm dành cho người dân, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống.

Những công trình dân sinh nơi biên giới

Không dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà, chương trình còn hướng đến những giá trị lâu dài thông qua việc xây dựng, hỗ trợ các công trình phục vụ đời sống dân sinh.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị trao các suất quà cho học sinh vùng biên giới ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dịp này, Ban tổ chức đã khánh thành, bàn giao các công trình với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via; nhà ăn nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ; 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào; trao tặng 500 cuốn vở và 2 bộ bàn ghế cho Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ.

Ban tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa xây dựng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng tại chương trình, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội biên phòng 321 đã trao giấy khen của chính quyền tỉnh Savannakhet và Đại đội biên phòng 321 cho tập thể Đồn biên phòng Hướng Lập cùng các cá nhân, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Đây là hoạt động ý nghĩa củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thông qua những hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và xây dựng công trình dân sinh, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của các lực lượng, tổ chức và nhà hảo tâm.

Đồng thời, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước, cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.