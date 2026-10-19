Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Cà Mau

Hơn 300 người dân xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau đã được khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn tầm soát sức khỏe miễn phí trong chương trình công tác xã hội của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức ngày 18.10.

Chương trình do công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương tổ chức. Đoàn công tác do Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu cùng sự tham gia của hàng chục cán bộ, y bác sĩ, dược sĩ.

Các y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thăm khám cho người dân xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau ẢNH: BP

Tại chương trình, đông đảo người dân địa phương đã được tận tình thăm khám, thực hiện một số dịch vụ cận lâm sàng, xét nghiệm và sàng lọc bệnh lý, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí.

Song song với hoạt động chuyên môn, các bác sĩ còn trực tiếp tư vấn chi tiết về tình trạng sức khỏe, hướng dẫn bà con những biện pháp tự theo dõi và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong đời sống hằng ngày.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 300 phần quà thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn với các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (áo đỏ, đứng giữa) cùng ban tổ chức trao quà cho học sinh

ẢNH: BP

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng đã trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 4 điểm trường của tỉnh Cà Mau, gồm: Trường tiểu học Trí Phải, Trường tiểu học Tân Xuân, Trường THCS Nguyễn Thiện Thành và Trường THCS Tân Phú.