‘There’s No One At All’ trở thành cú trượt dài trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP

Tối ngày 28.4, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cho ra mắt MV There’s No One At All đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc. Nhưng, nếu màn comeback trước - Muộn rồi mà sao còn lập cú "hack trick" với 7,2 triệu lượt xem sau 12 giờ phát hành thì There’s No One At All lại “tạo tiếng vang” nhưng theo hướng tiêu cực. Có thể nói, dù là một tác phẩm được Sơn Tùng M-TP khá kỳ vọng nhưng There’s No One At All lần này là một cú trượt dài trong sự nghiệp của anh kể từ ngày bước chân vào showbiz Việt.

There’s No One At All là ca khúc đầu tiên Sơn Tùng M-TP thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trước khi chính thức phát hành, tác phẩm lần này được kỳ vọng sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong con đường âm nhạc của nam ca sĩ. Tuy nhiên, sản phẩm được kỳ vọng này của Sơn Tùng M-TP lại tụt hạng không phanh khi chỉ 4,4 triệu lượt xem được ghi nhận sau 11 giờ công chiếu. Lý do cho “cú trượt dài” của There’s No One At All và Sơn Tùng M-TP khiến nhiều người tò mò.

Người hâm mộ quay lưng

Tin đồn “trà xanh” về mối tình tay ba giữa Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng M-TP - Hải Tú không lâu trước đây đã ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp của nam thần tượng. Khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trái chiều, người hâm mộ hy vọng rằng Sơn Tùng M-TP sẽ có những chia sẻ chính thức về ồn ào tình ái. Tuy nhiên, việc tiếp tục xử lý khủng hoảng truyền thông bằng cách im lặng khiến Sơn Tùng M-TP mất đi không ít người hâm mộ.

Nhiều fan từ lâu của nam ca sĩ tỏ vẻ không đồng ý với việc Sơn Tùng M-TP tiếp tục giữ im lặng. Đúng là, chuyện tình cảm cũng không phải là yếu tố quyết định sự thành công của Sơn Tùng M-TP tuy nhiên là người của công chúng, việc bị khán giả soi mói đời tư là điều không thể tránh khỏi. Số lượng khán giả quay lưng với anh không hề nhỏ và điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc tác phẩm mới của Sơn Tùng M-TP không còn nhận được sự ủng hộ cao.

Truyền thông chưa hiệu quả

Tên tuổi Sơn Tùng M-TP trong giai đoạn gần đây đã gần như hạ nhiệt. Không còn độ hot như xưa kèm theo lối truyền thông cũ đã làm cho MV mới của anh không tiếp cận được nhiều đến khán giả.





Mở đầu cho chuỗi truyền thông There’s No One At All là việc cho ra mắt sản phẩm áo thun do chính Sơn Tùng M-TP tự tay thiết kế với giá 600.000 đồng. Nhưng do tệp người hâm mộ của anh đa phần là các bạn trẻ học sinh - sinh viên và mức giá này “không khả quan” lắm nên số lượng áo bán ra không quá đáng kể.

Bên cạnh đó, việc chạy xe quảng cáo trên khắp các cung đường TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội... trước đó đã được Binz sử dụng để quảng bá ca khúc Don’t Break My Heart nên khi Sơn Tùng M-TP áp dụng đã không còn mới mẻ và tạo được tiếng vang. Và dù lần này, There’s No One At All được ê-kíp truyền thông trực tiếp qua các Fanpage trên mạng xã hội nhưng cũng chưa đạt được hiệu quả cao.

Nội dung MV tiêu cực

Dĩ nhiên, lý do đời tư hay vấn đề truyền thông cũng không phải là nguyên nhân chính khiến There’s No One At All lần này trở thành cú trượt dài trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Ca khúc mới được chắp lời hoàn toàn bằng tiếng Anh được kỳ vọng sẽ mang tên tuổi M-TP vươn ra quốc tế tuy nhiên lại không phù hợp với thị trường Việt Nam. Việc thử nghiệm cho ra mắt một tác phẩm tiếng Anh không thành công của Sơn Tùng M-TP như một hồi chuông cảnh báo âm nhạc Việt Nam vẫn chưa thể vươn tầm thế giới.

Bên cạnh đó, hình ảnh trong MV đang dấy lên sự tranh cãi lẫn phản ứng gay gắt khi có quá nhiều phân cảnh được cho là “lấy cảm hứng” từ các MV của G-Dragon (BigBang). Việc mượn ý tưởng quá nhiều lần của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả ngao ngán. Cộng thêm thông điệp mà MV truyền đạt quá tiêu cực và u tối (nhân vật chính – là anh, một trẻ mồ côi với tuổi thơ bất hạnh rồi trưởng thành trong sa ngã và cuối cùng tự sát) cũng là những nguyên nhân chính khiến There’s No One At All bị tẩy chay.

There’s No One At All với giai điệu khá bắt tai đánh dấu bước chuyển mình mới của Sơn Tùng M-TP. Và Sơn Tùng M-TP vẫn là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam với những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, dường như với lần “thử” quốc tế hóa âm nhạc của nam ca sĩ lần này đã thất bại vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Trong đó, có thể nói nội dung MV được truyền tải bởi một ca sĩ thần tượng của hàng triệu người hâm mộ trẻ như anh đã ảnh hưởng nguy hại đến suy nghĩ của giới trẻ là điểm thất bại của There’s No One At All trong bối cảnh hiện nay.