Thi bằng lái ô tô sắp tới dự kiến có nhiều thay đổi, tăng câu lý thuyết

Dự kiến sẽ có những thay đổi trong thi bằng lái ô tô vào thời gian tới ẢNH: THANH NAM

Ngày 15.6, trên fanpage Cục Cảnh sát giao thông có đăng bài viết về việc thay đổi đồng bộ trong sát hạch lái xe nói chung và thi bằng lái ô tô nói riêng. Với nhiều điểm mới quan trọng, thông tin này được hàng ngàn người chia sẻ..

Một số điểm chính của sự thay đổi trong thi bằng lái ô tô, cụ thể là dự kiến bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống, nhưng không thi bài thi này như trước đây.

Các phần thi sẽ theo tuần tự từ lý thuyết đến sa hình rồi đến đường trường. Đáng chú ý, thay vì rớt phần thi nào thi lại phần thi đó, thì theo dự kiến của quy định mới, phải đậu lần lượt các phần thi theo thứ tự lý thuyết, sa hình, đường trường mới được thi phần tiếp theo.

Đối với phần thi lý thuyết ô tô hạng B, dự kiến sẽ tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, và đậu là khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Phần thi lý thuyết ô tô hạng B, dự kiến sẽ tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, và đậu là khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi ẢNH: THANH NAM

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, nội dung câu hỏi xóa kiểu "học mẹo, thi mẹo", bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông…

Đối với nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô, đoạn đường sát hạch tối thiểu 5 km (thay vì 2km như trước), phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông: ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường…

Cục Cảnh sát giao thông cũng có những giải đáp thắc mắc của nhiều người về lộ trình thực hiện sự thay đổi trong thi bằng lái ô tô. Cụ thể, theo lộ trình, thông tư mới với những thay đổi mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Tuy nhiên, các nội dung liên quan đến sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường áp dụng từ ngày 1.3.2027.

Dự kiến bỏ phần thi mô phỏng ẢNH: THANH NAM

Theo dõi thông tin về những thay đổi trong sát hạch lái xe ô tô, Nguyễn Văn Tài (27 tuổi, làm việc ở 83 Nguyễn Văn Trỗi, P.Phú Nhuận, TP.HCM), đang học lái xe ô tô, cho biết khá bất ngờ khi số lượng câu hỏi lý thuyết dự kiến tăng từ 30 lên 50 câu.

Ông Lê Đặng Minh Đức, giáo viên đào tạo lái xe tại một trung tâm ở P.Thới An, TP.HCM), nhận định những thay đổi mới sẽ khiến áp lực học tập và sát hạch tăng lên, nhưng đây là xu hướng cần thiết.

Cũng theo ông Đức, nếu lộ trình áp dụng từ tháng 3.2027 sẽ tạo khoảng thời gian đủ dài để các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và học viên chuẩn bị, thích nghi với những thay đổi mới.

12 bài sát hạch Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong phần thi lái xe trên đường (còn gọi là phần thi đường trường), thí sinh sẽ phải thực hiện 12 nội dung đánh giá khác nhau, gồm: Kiểm tra an toàn xe và xuất phát Vượt xe Tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông) Chuyển hướng rẽ trái Chuyển hướng rẽ phải Chuyển hướng quay đầu Tránh xe đi ngược chiều Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường Dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên Chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông) Mở cửa xe và kết thúc Các bài thi này có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.



