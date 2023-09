Thi công cao tốc Bắc - Nam: Nhiều công trình bị hư hỏng chưa được hoàn trả, khắc phục

'Nợ' nhiều công trình sau khi thi công cao tốc Bắc - Nam

Ngày 9.9, thông tin từ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL45 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm ảnh hưởng đến nhiều đoạn đê, dòng chảy của sông, kênh mương thủy lợi. Thế nhưng, đến nay, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) vẫn chưa hoàn trả, khắc phục cho địa phương.

Nhiều nơi chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa chưa thanh thải vật liệu thừa sau khi hoàn thành công trình MINH HẢI

Đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 dài 63,37 km, có tổng mức đầu tư là 12.918 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Đoạn cao tốc này hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4.2023, đầu phía bắc nối với cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Ninh Bình), đầu phía nam nối với đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Cao tốc Mai Sơn - QL45 đi qua các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa của Thanh Hóa. Quá trình thi công đã gây ảnh hưởng đến nhiều công trình.

Đầu tháng 8 vừa qua, Sở NN-PTNT Thanh Hóa cùng với các địa phương và Ban quản lý dự án Thăng Long tiến hành rà soát những công trình bị ảnh hưởng do thi công cao tốc. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa, hoàn trả công trình xong trước ngày 20.8, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hiện, còn tồn tại nhiều công trình chưa hoàn trả, gồm: mái đê sông Mã phía sông và phía đồng đoạn qua cầu Vĩnh An (xã Vĩnh An, H.Vĩnh Lộc) chưa thanh thải đất đá ra khỏi phạm vi bảo vệ đê điều; đê bao Hón Bông (xã Vĩnh An) chưa được hoàn trả mặt và mái đê.

Chưa xây dựng kè chống sạt lở bờ tả sông Mã tính từ tim cầu Vĩnh An về hai phía thượng, hạ lưu mỗi bên tối thiểu 150 m và gia cố mái đê tả, hữu sông Mã khu vực xây dựng cầu.

Chưa hoàn trả lại mặt đê sông Mã đoạn qua các xã Định Tân, Định Tiến, Định Công, (H.Yên Định) do trước đó mặt đê sử dụng làm đường công vụ, đã gây hư hỏng, bê tông mặt đê bị nứt vỡ.

Nhiều đoạn mặt đê, mái đê hư hỏng do sử dụng làm đường công vụ thi công cao tốc Bắc - Nam nhưng chưa hoàn trả MINH HẢI

Chưa hoàn trả lại mặt đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Thiệu Giang (H.Thiệu Hóa) do trước đó chủ đầu tư sử dụng làm đường công vụ để thi công cao tốc.

Đoạn qua khu vực cầu Chấn Long (xã Thiệu Hợp, H.Thiệu Hóa) chưa thực hiện công tác thanh thải đất đá ra khỏi phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông, bãi sông; chưa hoàn trả lại mặt đê đoạn đê tả sông Mậu Khê khu vực thôn Thắng Long (xã Thiệu Hợp).

Đối với hạng mục cầu Núi Đọ (cầu vượt sông Chu, thuộc cao tốc Mai Sơn - QL45), chưa hoàn trả mặt đê tả sông Chu thuộc các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Tân Châu, và TT.Thiệu Hóa (H.Thiệu Hóa).

Khu vực cầu Hà Giang bắc qua sông Hoạt (H.Hà Trung) chưa thanh thải đường công vụ; chưa hoàn thành việc gia cố mái taluy đê sông Hoạt; chưa gia cố hoàn trả đoạn kênh chính trạm bơm Cống Đập của hồ Bến Quân (H.Hà Trung).

Đề nghị khắc phục xong trước ngày 15.9

Theo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa lũ, do đó, để đảm bảo an toàn chống lũ, bão cho các tuyến đê, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long tổ chức khắc phục, sửa chữa các công trình (như nêu trên) xong trước ngày 15.9.

Mới đây, ngày 8.9, trong hội nghị sơ kết thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn từ tỉnh Ninh Bình - Nghệ An do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất Bộ GTVT nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ hệ thống đường gom và các công trình phải hoàn trả cho địa phương để cho người dân đi lại, sản xuất, sinh hoạt thuận tiện.