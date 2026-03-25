Thi công đường làm nứt nhà dân, 3 năm chưa bồi thường

Nhà tiền tỉ rạn nứt do làm đường

Dự án cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn từ trung tâm xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2010. Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 là đơn vị quản lý dự án. Công trình triển khai giai trong đoạn 2012 - 2024, với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng.

Vết nứt chạy dài trên tường nhà một hộ dân bị ảnh hưởng bởi thi công dự án ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, trong quá trình thi công nền đường qua xã Sơn Kim 1, việc sử dụng máy lu rung cường độ cao đã khiến hàng loạt công trình nhà dân tại xã này bị rung chấn, dẫn đến hư hỏng. Trong đó, nhiều ngôi nhà kiên cố chằng chịt những vết nứt chân chim, thậm chí có nơi nứt toác dầm đà.

Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành, song vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa đồng thuận với kết quả kiểm tra, tính toán giá trị bồi thường và quyền lợi của nhiều người dân vẫn chưa được xử lý theo cam kết.

Ông Trịnh Bá Lữ (53 tuổi, ngụ thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1) xót xa chỉ vào những mảng tường thấm nước: "Ngôi nhà 2 tầng tôi tích góp xây dựng gần 2 tỉ đồng vào năm 2016, giờ nứt khắp nơi. Cứ mưa xuống là nước theo kẽ nứt thấm vào trong gây ẩm mốc. Nhưng gia đình chỉ được đền bù hơn 30 triệu đồng, số tiền này thì chẳng bõ bèn gì so với thiệt hại thực tế".

Chung cảnh ngộ, bà Phan Thị Tịnh (58 tuổi) bức xúc cho biết trong quá trình làm đường, nhà của bà bị nứt phía trước sảnh mái, nước thấm xuống nền nhưng chỉ được bồi thường gần 6 triệu đồng.

"Chúng tôi đề nghị họ tính toán lại để bồi thường cho xứng đáng. Sau nhiều lần kiến nghị, đại diện chủ đầu tư mới đồng ý tăng mức hỗ trợ nhưng đến nay tất cả vẫn chỉ nằm trên giấy", bà Tịnh than thở.

Chờ đợi trong vô vọng

Lớp gạch ốp tường bị tróc ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo thống kê, có hơn 160 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án án nâng cấp QL8A. Sau đợt chi trả đầu tiên trị giá 3 tỉ đồng, trước áp lực phản đối của người dân về mức giá bồi thường không thỏa đáng, phía đại diện chủ đầu tư đã đồng ý tăng thêm 2,3 tỉ đồng. Thế nhưng, số tiền "tăng thêm" này đã bị treo suốt 3 năm qua.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, xác nhận chính quyền địa phương đã phối hợp kiểm tra, thống kê và thống nhất phương án bồi thường bổ sung. Nhà thầu cũng đã cam kết chi trả nhưng thực tế người dân vẫn chưa nhận được đồng nào.

"Việc này nằm ngoài thẩm quyền của xã nên chúng tôi cũng đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh để yêu cầu chủ đầu tư giữ đúng cam kết với người dân", ông Hoàng thông tin.

Để bảo vệ quyền lợi cho người dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 4 (nay là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung) đề nghị xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa nhận được hồi âm thỏa đáng.

Đầu tháng 3, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm công tác bồi thường thiệt hại cho người dân xã Sơn Kim 1. Trong đó, chỉ rõ do Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung không thực hiện đúng cam kết khiến vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Đặc biệt, thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người, khiếu nại trước trụ sở UBND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh.

"Để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung khẩn trương việc chi trả, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 20.3", văn bản của tỉnh Hà Tĩnh nêu.

Đáng nói, theo lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện những yêu cầu mà tỉnh Hà Tĩnh đưa ra. Việc chậm trễ bồi thường không chỉ khiến người dân mất niềm tin, mà còn gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.