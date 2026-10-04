Thi công, hạn chế ách tắc

Không hề quá lời khi phải nói như vậy, khi không chỉ liên tục kẹt xe kéo dài, mà đường lại gồ ghề, bùn đất rất dễ trơn trượt. Nguy hiểm càng tăng cao đối với người đi xe máy khi xe tải lớn, xe container choán chỗ lưu thông của xe máy. Cứ thế, nguy hiểm luôn rình rập. Thực tế, gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông chết người ở khu vực này.

Trong khi đó, nút giao thông trên lại án ngữ trên tuyến giao thông huyết mạch và tình trạng ùn tắc đã diễn ra vài năm qua, gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc đi lại. Có những thời điểm, phần cầu vượt bên trên chưa hoàn thiện nhưng xe cộ vẫn di chuyển bên dưới rất thiếu an toàn. Đó là chưa kể những xe phục vụ thi công nút giao Tân Vạn thường xuyên ra vào mà không có sự điều phối, nên dễ gây ách tắc và tiềm ẩn nguy hiểm.

Gần đây, TP.HCM đẩy nhanh việc thi công tuyến metro số 2 cũng dẫn đến việc điều chỉnh giao thông khá nhiều khu vực, các "lô cốt" cũng theo đó xuất hiện, gây ách tắc giao thông ở nhiều tuyến đường, nhiều đơn vị kinh doanh bị ảnh hưởng hoạt động.

Trước hết, cần khẳng định xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường sá, nhất là các tuyến giao thông quan trọng, có vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển về mặt lâu dài. Bên cạnh đó, đầu tư công đang là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiện nay. Và tất nhiên, trong quá trình xây dựng thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến cộng đồng, cản trở giao thông...

Tuy nhiên, cần xem những cản trở, ảnh hưởng trong quá trình thi công chính là "chi phí phát sinh" của dự án. Mà nguyên tắc là "chi phí phát sinh" cũng cần được tính toán đầy đủ và có biện pháp giảm thiểu. Theo đó, khi thi công phải có những phương án, kế hoạch để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng, cản trở. Điển hình là cách thức làm "cuốn chiếu", phần nào tiến hành nhanh chóng, gọn gàng phần đó. Chất lượng thi công của một công trình còn phải được đo đếm bằng cả yếu tố ảnh hưởng phát sinh.

Mặt khác, phương án hay kế hoạch thực hiện hiệu quả là chưa đủ, mà cần phải có biện pháp giám sát nghiêm ngặt, thường xuyên. Như các quy định về việc hạn chế gây bùn đất ra mặt đường hay điều phối giao thông đều rất cụ thể, nhưng dường như không phải công trình nào cũng tuân thủ khi thi công.

Xa hơn, khi đầu tư công đang được đẩy mạnh như hiện nay, cần có một lộ trình hiệu quả bài bản. Thực tế, nhiều địa phương đang chậm trễ tiến độ giải ngân do những ách tắc ở một số khâu. Điều này dẫn đến thực tế khi giải quyết được ách tắc thì lại phải đẩy nhanh giai đoạn thi công còn lại nhằm kịp tiến độ đề ra. Khi tiến độ thi công phải rút ngắn thì rất dễ đánh đổi bằng chất lượng và rủi ro.

Đôi khi, tiến độ nhanh không quan trọng bằng tiến độ đúng. Có như thế, việc xây dựng hạ tầng mới không chỉ đem lại lợi ích lâu dài, mà còn hạn chế ảnh hưởng trong quá trình thi công.