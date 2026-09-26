Bài toán giao thông đô thị

Việc sử dụng biện pháp kinh tế thay cho biện pháp hành chính để khuyến khích người dân chuyển đổi xe xăng sang xe điện là quan điểm quản trị chuẩn xác. Nếu có những chính sách khuyến khích hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực thì chắc chắn người dân sẽ ủng hộ, tự nguyện chọn lựa xe điện. Biện pháp hành chính mang tính ép buộc không bao giờ hiệu quả bằng ý thức tự thân.

Tuy nhiên, để giao thông đô thị được phát triển thì không chỉ là bài toán chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện theo xu hướng chuyển đổi xanh, mà mục tiêu sau cùng phải là giảm thiểu kẹt xe, giao thông thông suốt nhằm nâng tầm đô thị toàn diện. Muốn như thế, giao thông công cộng là chìa khóa then chốt. Hiện nay, TP.HCM đang tiến hành "xanh hóa" xe buýt, đồng thời metro cũng đang được đẩy mạnh, nên nếu phương tiện giao thông công cộng trở thành chọn lựa đi lại chủ yếu của người dân thì giao thông TP.HCM sẽ vừa chuyển đổi xanh thành công, vừa giải quyết tình trạng kẹt xe giúp phát triển kinh tế.

Gần đây, ngành giao thông TP.HCM đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy giao thông công cộng. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai ứng dụng MultiGo. Tích hợp dữ liệu của toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn TP để giúp người dân tra cứu thông tin lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí trạm dừng, giá vé và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp, MultiGo còn cập nhật thời gian thực của từng tuyến xe buýt, metro cho phép hành khách lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, từ ngày 1.7 vừa qua, TP.HCM áp dụng miễn phí xe buýt cho người dân. Song song, các trạm dừng xe buýt lẫn chất lượng xe ngày càng được nâng cao.

Đó là những nỗ lực đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận rằng lâu nay người dân chưa ưu tiên chọn lựa xe buýt nói riêng, giao thông công cộng nói chung, thì không đơn thuần vì giá vé hay chi phí đi lại, mà quan trọng là hạn chế về 3 yếu tố: sự tiện lợi, mật độ kết nối và thời gian di chuyển. Các yếu tố này đều tác động lẫn nhau, đòi hỏi có một kế hoạch phát triển phù hợp.

Điển hình, TP có nhiều tuyến đường nhỏ, nếu sử dụng các xe buýt cỡ lớn thì việc di chuyển sẽ khó khăn, lại gây kẹt xe. Vì thế, ngay trong quá trình thay thế xe buýt bằng các dòng xe điện hiện nay, cần đa dạng hóa kích thước xe để phù hợp cho các tuyến đường. Khi đa dạng hóa kích thước xe thì cũng có thể giải quyết được bài toán mật độ kết nối của giao thông công cộng.

Rộng hơn, cần có một kế hoạch tổng thể về đô thị. Cụ thể, việc tăng cường trật tự hè phố, trả lại lề đường cho người đi bộ, tăng cường cây xanh có thể giúp người dân đi bộ thoải mái hơn, từ đó bớt ngần ngại việc đi bộ đến trạm dừng xe buýt. Kết hợp thêm là tăng cường kết nối giữa các tuyến xe buýt với metro. Tất cả hướng đến việc mạng lưới giao thông công cộng sẽ đáp ứng các yếu tố tiện lợi, mật độ kết nối và thời gian di chuyển, thì chắc chắn người dân ưu tiên chọn lựa. Khi đó, việc đi lại bằng xe cá nhân sẽ giảm thiểu. Bài toán giao thông công cộng sẽ được giải quyết một cách toàn diện.