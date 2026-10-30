Thi hành án vụ Viện kiểm sát thắng kiện, đòi lại gần 3.000 m2 nhà, đất công

Ngày 30.10, Viện KSND khu vực 2 (TP.HCM) đã phối hợp Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 tổ chức thi hành bản án dân sự công ích số 3823/2026/DS-ST ngày 4.9.2026, thu hồi gần 3.000 m² nhà, đất công trên địa bàn phường Hiệp Bình (TP.HCM). Đồng thời, kiểm sát kết quả thực hiện các khoản thu nộp án phí, chi phí tố tụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng theo nội dung bản án và quyết định thi hành án.

Đây là kết quả cụ thể của quá trình giải quyết vụ án dân sự công ích do Viện KSND khu vực 2 khởi kiện, cùng sự phối hợp của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 tổ chức thi hành bản án.

Vụ kiện công ích đầu tiên tại TP.HCM

Theo hồ sơ vụ án, nhà đất tại số 17/3 đường 27, phường Hiệp Bình, TP.HCM thuộc sở hữu Nhà nước đã bị Công ty H.B chiếm giữ dù hợp đồng thuê đã thanh lý từ lâu.

Cụ thể, từ tháng 7.2003, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Thủ Đức đã cho Công ty H.B thuê mặt bằng này để sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đến ngày 6.7.2020, các bên đã lập biên bản thanh lý hợp đồng và không ký kết mới. Kể từ thời điểm đó đến nay, Công ty H.B vẫn tiếp tục chiếm hữu, sử dụng mặt bằng mà không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào.

Trước khi ra quyết định khởi kiện, Viện KSND khu vực 2 đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục như ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, kiến nghị các bên tự nguyện khắc phục hậu quả nhưng không có kết quả.

Bản án của TAND khu vực 2 (TP.HCM) tuyên buộc Công ty H.B có nghĩa vụ giao trả cho Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Thủ Đức tài sản cho thuê là căn nhà và đất tọa lạc tại số 17/3 Đường 27, khu phố 33, phường Hiệp Bình (TP.HCM). Thửa đất này có tổng diện tích khuôn viên là 2.807,1 m2.

Đồng thời, ghi nhận việc Công ty H.B tự nguyện hoàn trả cho Viện KSND khu vực 2 (TP.HCM) chi phí đo vẽ, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đối chiếu trên thực địa ẢNH: T.X

Tự nguyện thi hành bản án bàn giao nhà, đất công

Ngày 13.10.2026, Viện KSND khu vực 2 ban hành công văn đề nghị Thi hành án dân sự TP.HCM thụ lý và ra quyết định thi hành án.

Ngày 19.10.2026, Thi hành án dân sự TP.HCM ban hành Quyết định thi hành án chủ động số 134749/QĐ-THADS xác định nghĩa vụ phải thi hành đối với Công ty H.B.

Viện KSND khu vực 2 đã chủ động thực hiện kiểm sát các quyết định thi hành án và phối hợp cùng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 thực hiện các thủ tục tống đạt và làm việc với người phải thi hành án.

Trên cơ sở đó, đại diện Công ty H.B đã thống nhất tự nguyện thi hành bản án bàn giao nhà, đất công và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo nội dung bản án.

Viện KSND khu vực 2 đã thực hiện toàn bộ quy trình tố tụng vụ án dân sự công ích từ giai đoạn tiếp nhận thông tin, xác minh, khởi kiện, xét xử đến thi hành án ẢNH: T.X

Theo đại diện Viện KSND khu vực 2, hoàn thành công tác tổ chức thực hiện và kiểm sát việc thi hành bản án dân sự công ích thu hồi gần 3.000 m² nhà, đất cho Nhà nước không chỉ giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa hoàn thành trọn vẹn toàn bộ quá trình tố tụng của một vụ án dân sự công ích.

Tất cả các quy định của Nghị quyết 205 về thí điểm Viện KSND khởi kiện bảo vệ lợi ích công thông qua vụ án này đã được thực hiện đầy đủ. Điều này khẳng định sự cần thiết và tính phù hợp của các thủ tục, quy trình tố tụng đã được ban hành và triển khai thực hiện. Trên cơ sở thực hiện đầy đủ cả quy trình tố tụng sẽ là căn cứ để rút kinh nghiệm hoàn thiện các quy định, thủ tục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công.