Giáo dục

Thi lớp 10 TP.HCM: Tham khảo những trường THPT có chỉ tiêu cao nhất ở 3 khu vực

Bích Thanh
Bích Thanh
07/04/2026 11:59 GMT+7

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TP.HCM sẽ tổ chức thi lớp 10 trên quy mô lớn với tổng số khoảng 170 trường THPT sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Vậy ở từng khu vực, có những trường nào chỉ tiêu cao nhất các năm qua?

Thi lớp 10 TP.HCM: Những trường THPT thường có chỉ tiêu cao nhất ở 3 khu vực - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Phú Mỹ, trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ)

ẢNH: THÚY HẰNG

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện TP.HCM đang xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 căn cứ trên đề xuất và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường.

Dự kiến giữa tháng 4, Sở GD-ĐT sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của khoảng 170 trường THPT. Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. 

Phụ huynh học sinh có thể tham khảo những trường thường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất ở từng khu vực trong năm học 2025-2026 để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2026-2027cho con em thời gian tới.

25 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 1 (TP.HCM cũ)

Theo bảng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 mà Sở GD-ĐT TP.HCM trước sáp nhập đã công bố, những trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh cao gồm: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) ) tuyển 1.060 học sinh; Hùng Vương (Q.5) tuyển 1.035 học sinh; Marie Curie (Q.3) tuyển 1.000 học sinh; Tây Thạnh (Q.Tân Phú), Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo (Q.Gò Vấp), Trường Chinh (Q.12) tuyển mỗi trường 900 học sinh. Kế đến là THPT Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận)...

Dưới đây là danh sách 25 trường THPT ở TP.HCM có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất TP.HCM:

TRƯỜNG THPT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10

Mạc Đĩnh Chi

1.060 học sinh

Hùng Vương

 

1.035 học sinh

Marie Curie

1.000 học sinh

Gia Định

960 học sinh

Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Tây Thạnh, Nguyễn Trung Trực

900 học sinh/trường

Nguyễn Công Trứ, Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu

855 học sinh/trường

Phú Nhuận

825 học sinh

Nguyễn Văn Tăng, Thủ Đức, Linh Trung, Trần Phú, Bình Chánh, An Nhơn Tây

810 học sinh/trường

Nguyễn Thượng Hiền

780 học sinh

Vĩnh Lộc B, Tân Túc, Thạnh Lộc, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Hữu Thọ765 học sinh

10 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 2 (Bình Dương cũ)

Cũng theo công bố của Sở GD-ĐT Bình Dương trước sáp nhập, năm học 2025-2026 trong số 30 trường THPT tại Bình Dương thì 10 trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất như sau:

TRƯỜNG THPT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10

An Mỹ, Nguyễn Thị Minh Khai

675 học sinh/trường

Bến Cát

650 học sinh

Lý Thái Tổ

645 học sinh

Võ Minh Đức

625 học sinh

Nguyễn Trãi, Bàu Bàng

585 học sinh/trường

Nguyễn An Ninh

560 học sinh

Trần Văn Ơn

540 học sinh

Bình Phú

516 học sinh

 10 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 3 ( Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) 

Tương tự, theo công bố của Sở GD-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu trước sáp nhập, trong số 30 trường THPT tại Bà Rịa-Vũng Tàu thì 10 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất như sau:

TRƯỜNG THPT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10

Phú Mỹ

921 học sinh

Vũng Tàu

720 học sinh

Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ

675 học sinh/trường

Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Khuyến

621 học sinh/trường

Trần Hưng Đạo, Hắc Dịch

585 học sinh/trường

Châu Thành

495 học sinh

Chuyên Lê Quý Đôn

455 học sinh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6, thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) nếu dự thi lớp 10 thường và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp nếu dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp.

Ngày 22.10.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 năm học 2026 - 2027 của các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh đến tất cả các trường THCS để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Nhiều thay đổi trong thi lớp 10, khuyến cáo về chọn nguyện vọng

Nhiều thay đổi trong thi lớp 10, khuyến cáo về chọn nguyện vọng

Năm nay Hà Nội có sự thay đổi trong chính sách lựa chọn nguyện vọng cũng như giảm chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng vào lớp 10.

Học sinh đăng ký thi lớp 10 được cập nhật 'tỷ lệ chọi' liên tục

Khám phá thêm chủ đề

Lớp 10 Thi lớp 10 tuyển sinh lớp 10 thi lớp 10 TP.HCM chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10
