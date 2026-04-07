Thi lớp 10 TP.HCM: Tham khảo những trường THPT có chỉ tiêu cao nhất ở 3 khu vực

Học sinh Trường THPT Phú Mỹ, trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) ẢNH: THÚY HẰNG

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện TP.HCM đang xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 căn cứ trên đề xuất và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường.

Dự kiến giữa tháng 4, Sở GD-ĐT sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của khoảng 170 trường THPT. Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Phụ huynh học sinh có thể tham khảo những trường thường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất ở từng khu vực trong năm học 2025-2026 để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2026-2027cho con em thời gian tới.

25 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 1 (TP.HCM cũ)

Theo bảng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 mà Sở GD-ĐT TP.HCM trước sáp nhập đã công bố, những trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh cao gồm: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) ) tuyển 1.060 học sinh; Hùng Vương (Q.5) tuyển 1.035 học sinh; Marie Curie (Q.3) tuyển 1.000 học sinh; Tây Thạnh (Q.Tân Phú), Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo (Q.Gò Vấp), Trường Chinh (Q.12) tuyển mỗi trường 900 học sinh. Kế đến là THPT Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận)...

Dưới đây là danh sách 25 trường THPT ở TP.HCM có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất TP.HCM:

TRƯỜNG THPT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 Mạc Đĩnh Chi 1.060 học sinh Hùng Vương 1.035 học sinh Marie Curie 1.000 học sinh Gia Định 960 học sinh Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Tây Thạnh, Nguyễn Trung Trực 900 học sinh/trường Nguyễn Công Trứ, Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu 855 học sinh/trường Phú Nhuận 825 học sinh Nguyễn Văn Tăng, Thủ Đức, Linh Trung, Trần Phú, Bình Chánh, An Nhơn Tây 810 học sinh/trường Nguyễn Thượng Hiền 780 học sinh Vĩnh Lộc B, Tân Túc, Thạnh Lộc, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Hữu Thọ 765 học sinh

10 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 2 (Bình Dương cũ)

Cũng theo công bố của Sở GD-ĐT Bình Dương trước sáp nhập, năm học 2025-2026 trong số 30 trường THPT tại Bình Dương thì 10 trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất như sau:

TRƯỜNG THPT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 An Mỹ, Nguyễn Thị Minh Khai 675 học sinh/trường Bến Cát 650 học sinh Lý Thái Tổ 645 học sinh Võ Minh Đức 625 học sinh Nguyễn Trãi, Bàu Bàng 585 học sinh/trường Nguyễn An Ninh 560 học sinh Trần Văn Ơn 540 học sinh Bình Phú 516 học sinh

10 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất khu vực 3 ( Bà Rịa-Vũng Tàu cũ)

Tương tự, theo công bố của Sở GD-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu trước sáp nhập, trong số 30 trường THPT tại Bà Rịa-Vũng Tàu thì 10 trường THPT có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất như sau:

TRƯỜNG THPT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 Phú Mỹ 921 học sinh Vũng Tàu 720 học sinh Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ 675 học sinh/trường Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Khuyến 621 học sinh/trường Trần Hưng Đạo, Hắc Dịch 585 học sinh/trường Châu Thành 495 học sinh Chuyên Lê Quý Đôn 455 học sinh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6, thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) nếu dự thi lớp 10 thường và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp nếu dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp.

Ngày 22.10.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 năm học 2026 - 2027 của các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh đến tất cả các trường THCS để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.