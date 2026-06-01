Thi lớp 10 TP.HCM: Vẫn có thí sinh sử dụng tài liệu

Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin trong buổi sáng thi môn ngữ văn, có 603 thí sinh vắng mặt còn buổi chiều, với môn thi ngoại ngữ có 611 thí không tham dự.

Thí sinh tại TP.HCM thi lớp 10 năm học 2026-2027 trong 2 ngày 1 và 2.6 ảnh: Ngọc Dương

Như vậy, tổng số thí sinh vắng thi trong ngày thi lớp 10 đầu đầu tiên chiếm tỷ lệ khoảng 0,4%.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT, trong buổi sáng, môn thi đầu tiên ngữ văn, tại các điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (P.Gia Định) và THCS Đặng Tấn Tài (P.Phước Long), ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 5 đến 10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù giờ thi.

Tại điểm thi Trường THCS Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh), ghi nhận 1 thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi. Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Điểm thi được đề nghị yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết (P.Bàn Cờ), ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc. Trường hợp thí sinh tiếp tục có hành vi tương tự trong buổi thi chiều, sẽ được chuyển sang thi tại phòng dự phòng. Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Vào buổi thi chiều nay, môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện một số đề thi bị mất chữ ở trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định.

Kỳ thi lớp 10 năm nay ghi nhận 1 thí sinh vi phạm quy chế thi trong giờ thi môn ngữ văn và 1 thí sinh sử dụng tài liệu trong giờ thi môn ngoại ngữ.

Hầu hết thí sinh có tâm trạng vui vẻ sau khi hết giờ làm bài môn tiếng Anh ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, qua công tác kiểm tra, các lực lượng an ninh đầy đủ, trực đêm, trực cổng đúng quy định, tình hình điểm thi diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết năm nay TP thay đổi cách vận chuyển đề thi, bài thi ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm phù hợp với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Đề thi đã được chuyển đến các điểm thi trước thi một ngày thay vì giao vào sáng sớm từng buổi thi như trước đây. Bài thi cũng sẽ được thu nhận vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thay cho việc thu sau mỗi ngày thi.

Đây là lần đầu TP.HCM áp dụng cách thức vận chuyển này đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM có quy mô tổ chức thi tăng mạnh, trải rộng trên 168 phường, xã và đặc khu.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết Công an TP.HCM phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi và khu vực in sao đề trong kỳ thi lớp 10.