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Thí sinh cần làm gì trước khi chốt nguyện vọng xét tuyển?
Video Giáo dục

Thí sinh cần làm gì trước khi chốt nguyện vọng xét tuyển?

Yến Thi
Yến Thi

Thí sinh chỉ còn vài ngày để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Trong thời điểm này, thí sinh cần lưu ý gì?

Theo tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, phần lớn thí sinh đã quyết định đặt tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Nếu điều chỉnh, các em nên kết thúc trước 14.7 từ 2-3 ngày để tránh những trục trặc.

Thí sinh dựa vào điểm sàn của từng ngành, trường xem kết quả thi của mình nằm trong top nào. Các em có thể đặt nguyện vọng làm 3 nhóm: Nhóm ước mơ là những ngành/trường có mức điểm chuẩn cao hơn một chút, nhóm vừa sức - những ngành/trường có mức điểm tương đương điểm mình có, nhóm an toàn là những ngành/trường điểm chuẩn thấp hơn điểm thí sinh có. Nếu ngành mơ ước ở trường yêu thích của em ở mức điểm vừa sức thì em cũng đặt ngành đó lên ưu tiên đầu tiên.

Nếu trúng tuyển nguyện vọng 1, các em không được xét các nguyện vọng tiếp theo nên cần cân nhắc đặt thứ tự ưu tiên thật chính xác.

Thí sinh cần làm gì trước khi chốt nguyện vọng?

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