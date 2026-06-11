Thí sinh đạt điểm từ 7 - 8,5 môn toán có thể nhiều hơn năm 2025

Nhận xét trên cơ sở mã đề 0115 môn toán, thầy Trần Ngọc Minh, Trưởng bộ môn Toán, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An), cho rằng, cấu trúc đề thi môn toán tốt nghiệp THPT năm nay vẫn giữ nguyên như đề năm 2025. Cụ thể, đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 4 câu đúng sai và 6 câu trả lời ngắn. Phạm vi kiến thức bao phủ cả 3 lớp 10, 11 và 12, trong đó kiến thức lớp 12 giữ vai trò chủ đạo.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ngày 11.6 ẢNH: TUẤN MINH

So với năm 2025, tỷ trọng kiến thức của lớp 12 trong đề 2026 có xu hướng tăng nhẹ. Đặc biệt, các nội dung chủ yếu của đề thi buộc thí sinh phải "làm việc" nhiều vẫn là kiến thức ở lớp 12 như: hàm số, nguyên hàm, tích phân, hình học tọa độ trong không gian, xác suất có điều kiện và bài toán tối ưu.

Phần kiến thức lớp 10 và lớp 11 vẫn xuất hiện nhưng chủ yếu đóng vai trò làm nền tảng cho các loại bài toán ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Các câu thuộc lớp 10 tập trung vào hệ phương trình, hệ bất phương trình và tổ hợp bài toán thực tế. Kiến thức lớp 11 xuất hiện ở các bài toán về cấp số, logarit, đạo hàm, xác suất thống kê. Những nội dung này người ra đề không quá đánh đố nên yêu cầu học sinh phải nắm chắc bản chất.

Về độ khó và mức độ phân hóa, thầy Minh cho rằng, đề môn toán năm 2026 cũng tương đương năm 2025. Ở phần nhận biết và thông hiểu, học sinh trung bình nếu ôn chắc kiến thức cơ bản sẽ vẫn đạt từ 5 đến 5,5 điểm. Tuy nhiên, đề 2026 phân hóa mạnh hơn ở phần trả lời ngắn. Có 2 câu phân hóa rơi vào phần tổ hợp và xác suất có độ phân hóa khá tốt. Các câu này đòi hỏi học sinh phải đọc hiểu tốt, biết mô hình hóa và có chiến lược làm bài hợp lý.

Khó đạt được mức điểm 9, 10

"Nhưng để đạt điểm cao với đề thi toán năm 2026, theo em cũng sẽ khó. Mức điểm trên 9, 10 chủ yếu dành cho những học sinh thật sự giỏi. Đó là những em nắm được bản chất bài học, không học mẹo, học thuộc máy móc mà phải biết vận dụng toán vào thực tế. Các câu phân hóa đều thường được đặt trong bối cảnh mới, các em phải có tư duy độc lập để xử lý", thầy Minh chia sẻ.

Thầy Minh cũng cho biết thêm, năm nay thầy được phân công lớp chọn 1 (khối 12) của Trường THPT Quỳnh Lưu 1, nên học lực của các em đều ở mức giỏi. Trong số 5 học sinh đã gọi cho thầy sau khi kết thúc môn thi, có khoảng vài ba em có khả năng đạt điểm 10.

"Năm ngoái, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có khoảng 3 học sinh đạt 9 và trên 9, có 2 em đạt điểm 10. Với đề thi năm nay, tôi cho rằng số lượng điểm 9, điểm 10 cũng sẽ tương đương (với tổng số khoảng 600 em dự thi)", thầy Minh nói.

Thầy Trịnh Duy Thanh, giáo viên môn toán Trường THTP Trần Hưng Đạo - Hà Đông (Hà Nội), cũng nhận xét, đề thi môn toán năm nay rõ ràng, tường minh, ít gây hiểu nhầm cho học sinh. Đề có sự phân hóa cao, toán thực tế bao quát hơn (chiếm 4 - 4,5 điểm), trải đều.

Phổ điểm dự kiến sẽ có nhiều thí sinh đạt giải điểm từ 5 đến 6 điểm (do phần cơ bản nhẹ nhàng hơn). "Cũng do phần cơ bản nhẹ nhàng hơn mà giải điểm từ 7 đến 8,5 điểm sẽ nhiều hơn năm ngoái. Tuy nhiên, điểm 9 - 10 có thể sẽ giảm do khả năng khoanh bừa mà trúng cũng sẽ giảm nhiều", thầy Thanh nhận xét.