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Giáo dục

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được đưa đón bằng xe điện du lịch

Đức Nhật
Đức Nhật
11/06/2026 16:31 GMT+7

Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đã ký hợp đồng với đơn vị vận tải hành khách để bố trí 10 chuyến xe điện du lịch phục vụ riêng cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Để giảm bớt áp lực và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đã hợp đồng với đơn vị vận tải bố trí xe điện du lịch đưa thí sinh đi thi.

Thí sinh dự thi được đưa đón bằng xe điện du lịch- Ảnh 1.

Xe điện du lịch đưa thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn

ẢNH: NGUYỄN DUNG

Theo bà Võ Thị Bích Lệ, Hiệu trưởng nhà trường, trong kỳ thi năm nay, nhà trường có tổng cộng 94 học sinh tham gia dự thi tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Khoảng cách giữa 2 trường là khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh, nhà trường đã chủ động ký hợp đồng với đơn vị vận tải hành khách để bố trí 10 chuyến xe điện du lịch phục vụ riêng cho thí sinh.

Mỗi chuyến xe giới hạn tối đa 10 học sinh nhằm bảo đảm sự thoải mái và an toàn trong suốt quá trình di chuyển từ trường đến điểm thi. Toàn bộ kinh phí thuê xe đưa đón đều được trích từ nguồn ngân sách của nhà trường, phụ huynh không phải đóng góp bất kỳ khoản nào.

Thí sinh dự thi được đưa đón bằng xe điện du lịch- Ảnh 2.

Mỗi chuyến xe giới hạn tối đa 10 học sinh nhằm bảo đảm sự thoải mái và an toàn trong quá trình di chuyển

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Do đặc thù học sinh trong trường đa số nhà ở xa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn do đó nhà trường còn quan tâm đến các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình vùng sâu vùng xa. Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường đã thông báo và mở cửa toàn bộ khu ký túc xá rộng rãi để đón tiếp phụ huynh vào lưu trú miễn phí.

Bên cạnh việc giữ không gian yên tĩnh, an toàn, công tác dinh dưỡng cho thí sinh cũng được đặt lên hàng đầu. Dù đã kết thúc năm học, bếp ăn của nhà trường vẫn được duy trì đều đặn để phục vụ các sĩ tử. Các bữa ăn chính được triển khai theo đúng chế độ và kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước.

Thí sinh dự thi được đưa đón bằng xe điện du lịch- Ảnh 3.

Nhà trường đã hợp đồng với doanh nghiệp bố trí 10 chuyến xe điện phục vụ riêng cho thí sinh

ẢNH: NGUYỄN DUNG

Đặc biệt, nhằm giúp các em có thêm năng lượng và sự hứng khởi vào đầu ngày mới, các thầy cô giáo trong trường đã tự nguyện chung tay đóng góp một phần kinh phí để chuẩn bị thêm những suất ăn sáng đủ chất, ấm áp nghĩa tình thầy trò.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh Gia Lai có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi với 1.652 phòng thi. Tỉnh Gia Lai có gần 6.000 người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó: Giám thị 3.465; giám sát coi thi 631; y tế, tài chính, bảo vệ, phục vụ 662 người; công an 405 người...

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