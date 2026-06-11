Thí sinh dùng điện thoại chụp đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT, nhờ ChatGPT giải

Chiều 11.6, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong lúc thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, có một thí sinh vi phạm quy chế thi vì dùng điện thoại chụp đề thi.

Cụ thể, thí sinh này dự thi tại điểm thi Trường THPT Tân Quới (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long). Sau khi tính giờ làm bài 4 phút, thí sinh sử dụng điện thoại chụp đề rồi gửi ChatGPT giải và nhận đáp án.

Điểm thi Trường THPT Tân Quới (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long), nơi xảy ra sự việc thí sinh dùng điện thoại chụp đề môn ngữ văn rồi dùng ChatGPT giải

ẢNH: NAM LONG

Sự việc được các giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này, đồng thời báo cáo để xử lý theo quy định.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, trong môn thi ngữ văn có 36.089 thí sinh dự thi, vắng 149 thí sinh, đạt 99,59%. Trong đó, có 2 thí sinh bị tai nạn được bố trí thi ở phòng thi dự phòng; 1 thí sinh vi phạm quy chế thi...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long có hơn 36.500 thí sinh (hơn 35.200 học sinh lớp 12 và hơn 1.200 thí sinh tự do) đăng ký dự thi tại 91 điểm thi ( 25 điểm thi dự phòng) và hơn 1.600 phòng thi cùng hơn 5.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi.