Thi tốt nghiệp THPT 2024: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý các thiết bị không dây

Ngày 11.6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Long An. Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, tiếp và làm việc với đoàn.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, trao đổi với học sinh tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (H.Bến Lức, Long An) B.B

Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã đến kiểm tra thực tế và trao đổi với một số học sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực (H.Bến Lức), khu in sao đề thi, địa điểm chấm thi của tỉnh Long An đặt tại TP.Tân An.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị tỉnh rà soát lại các phần việc được phân công đến thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là tuyên truyền về quy chế thi, tránh vi phạm trong kỳ thi; chú trọng công tác bảo đảm an toàn đề thi, bài thi.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhắc nhở tỉnh chú trọng xử lý các thiết bị không dây tại điểm thi, bảo đảm đúng quy chế; tạo điều kiện cho cán bộ coi thi về lưu trú, ăn uống; có phương án dự phòng xử lý các tình huống bất thường…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đại diện Ban chỉ đạo kỳ thi THPT năm 2024 của tỉnh Long An kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất B.B

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Long An, tỉnh có 1 hội đồng thi do Sở GD-ĐT Long An chủ trì. Toàn tỉnh có 36 điểm thi với 15.804 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (nhiều hơn năm 2023 là 151 TS). Trong đó, 15.289 TS đang học lớp 12 và 515 TS tự do.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Long An cơ bản bảo đảm tốt theo quy chế. Cơ sở vật chất các điểm thi bảo đảm phục vụ cho kỳ thi. Các trường tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 12, trang bị kiến thức giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. Các hội, đoàn thể, địa phương có phương án tiếp sức mùa thi, không để TS vì lý do gia đình thiếu điều kiện kinh tế hoặc do điều kiện đi lại, ăn, nghỉ mà phải bỏ thi.

Ngoài ra, Công an tỉnh Long An đã có kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; đồng thời phối hợp ngành GD-ĐT tập huấn cán bộ coi thi nhận diện thiết bị gian lận; đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh, TS về quy chế thi.