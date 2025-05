Thi tốt nghiệp THPT 2025: Những lưu ý đặc biệt về đề thi

Phát biểu trong hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức hôm qua (30.5) tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có những đặc điểm riêng biệt. Đây là năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, bên cạnh đó có khoảng 25.000 thí sinh (TS) dự thi chương trình GDPT 2006. Mặt khác, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập một số tỉnh thành. Việc thanh tra sở GD-ĐT sẽ chuyển về thanh tra tỉnh, thanh tra Bộ GD-ĐT chuyển về Thanh tra Chính phủ, công an huyện chuyển về công an xã… chắc chắn tác động tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo kỳ thi.

Đại diện các sở GD-ĐT đặt câu hỏi trong hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: HÀ ÁNH

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện và chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra là yếu tố then chốt để đảm bảo kỷ cương, giữ vững tính công bằng, nghiêm túc, khách quan của kỳ thi.

Đ ỔI KÍCH THƯỚC GIẤY IN ĐỀ TRÁNH NHẦM LẪN

Lưu ý điểm đặc biệt của kỳ thi năm nay, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết: "Năm nay có 2 bộ đề thi áp dụng cho 2 nhóm TS theo học chương trình GDPT 2006 và chương trình GDPT 2018. Do đó, TS thi đề chương trình năm 2006 sẽ áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và TS thi theo chương trình 2018 áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025".

Trong hội nghị tập huấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nêu những khác biệt quan trọng liên quan đến đề thi giữa 2 nhóm TS. Thứ nhất là số lượng đề thi trắc nghiệm, ở chương trình 2006 mỗi phòng thi có 24 mã đề cho mỗi môn thi. Nhưng với chương trình 2018, trong mỗi phòng thi có thể có TS thi nhiều môn tự chọn khác nhau; tùy số môn thi và số TS tham gia, số lượng mã đề thi có thể khác nhau. Đây là điểm cần lưu ý rất kỹ từ công tác in sao đề thi, phát đề thi đến công tác thanh - kiểm tra.

Đáng chú ý, sự khác biệt về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở 2 nhóm TS còn ở kích thước giấy. Với chương trình 2006, đề thi được in từ 4 - 5 trang trên giấy A4. Với chương trình GDPT 2018, đề thi có thể được thiết kế trên 2 mặt của tờ giấy A3. "Việc thay đổi thiết kế giấy thi này nhằm tạo thuận lợi, tối ưu hóa và tránh nhầm lẫn trong công tác in sao đề thi", Cục trưởng Huỳnh Văn Chương nói thêm.

Cũng liên quan đến đề thi, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương thông tin: "Một điểm mới quan trọng trong quy chế thi tốt nghiệp năm nay với TS dự thi chương trình GDPT hiện hành (2018) là bổ sung phương thức vận chuyển đề từ địa điểm hội đồng ra đề tới điểm in sao đề của 63 tỉnh thành qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ".

Ngoài ra, ông Chương cũng lưu ý một điểm khác biệt quan trọng đến việc sử dụng tài liệu Atlat địa lý VN trong môn địa lý. Cụ thể, với chương trình 2006, TS được sử dụng tài liệu này trong phòng thi nhưng TS thi theo chương trình mới 2018 không được mang vào phòng thi theo quy chế đã ban hành.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện và chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra là yếu tố then chốt để đảm bảo kỷ cương, giữ vững tính công bằng, nghiêm túc, khách quan của kỳ thi ảnh: Hà Ánh

C ẦN THÊM CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THCS THAM GIA COI THI?

Ông Trần Bá Công, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết tất cả TS thi theo chương trình 2006 của tỉnh Gia Lai ở 16 huyện thị và thành phố sẽ tập trung về một điểm thi chung ở TP.Pleiku. Với số lượng khoảng hơn 800 TS, không đủ cơ sở vật chất để tổ chức ở các huyện. Số lượng TS này nằm rải đều ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong khi, điều 21 Thông tư 15 nêu, cán bộ coi thi, giám sát phòng thi không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi trong năm tổ chức kỳ thi.

"Nếu điều tất cả giáo viên THPT tham gia làm công tác thi tại điểm thi với đối tượng TS chương trình 2006, hầu như giáo viên nào cũng "dính" học sinh của mình ở đó. Nếu muốn không xảy ra trường hợp trên thì phải điều giáo viên THCS, nhưng nghiệp vụ coi thi giáo viên THCS chắc chắn không bằng giáo viên THPT. Do đó, địa phương đang bị vướng điểm này", ông Công ý kiến.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương giải đáp: "Những TS thi chương trình 2006 để xét công nhận tốt nghiệp hiện nay đều là những học sinh hoàn thành chương trình GDPT từ năm 2024. Các TS này không còn là học sinh lớp 12 của trường trong năm tổ chức kỳ thi, do đó việc huy động giáo viên THPT tham gia coi thi nhóm TS chương trình 2006 phù hợp quy chế".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương, kiến nghị mở rộng đối tượng viên chức quản lý trường THCS tham gia công tác thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo ông Phong, với văn bản Bộ hướng dẫn công tác thanh kiểm tra vừa ban hành, các địa phương không thể điều động viên chức quản lý các trường THCS tham gia. Trong khi thực tế, các viên chức này tham gia công tác thanh kiểm tra rất chuẩn. Vấn đề này, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết sẽ điều chỉnh văn bản hướng dẫn theo hướng phù hợp hơn.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương lưu ý những điểm đặc biệt trong kỳ thi năm nay ảnh: Hà Ánh

Cũng liên quan việc tập huấn thanh kiểm tra tổ chức thi với 2 nhóm TS, tiến sĩ Nguyễn Lan Hương, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Trường ĐH Cần Thơ, cho hay năm nay học sinh của 2 chương trình GDPT (2006 và 2018) cùng tham gia dự thi tốt nghiệp THPT, đoàn kiểm tra các trường ĐH cũng phải tập huấn cho thầy cô cả hai quy chế thi. Tuy nhiên, hội đồng thi của mỗi tỉnh chỉ có một điểm thi cho TS chương trình 2006. "Vậy trường ĐH chỉ tập huấn quy chế cũ cho 2 - 3 cán bộ tham gia công tác thanh kiểm tra thi ở điểm thi này có được không? Việc này vừa tránh gây lãng phí vừa tránh nhầm lẫn cho cán bộ khi phải tập huấn đồng loạt cả 2 quy chế thi", tiến sĩ Hương nêu câu hỏi.

Giải đáp băn khoăn này, ông Huỳnh Văn Chương cho hay tùy số lượng TS của mỗi địa phương sẽ có từ 1 - 3 điểm thi riêng cho TS chương trình 2006. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho rằng có thể triển khai tập huấn riêng để tránh nhầm lẫn nhưng cũng lưu ý cần nghiên cứu thêm quy chế 2018 để chuẩn bị cho tình huống phải điều động cán bộ sang thanh kiểm tra TS theo chương trình mới.