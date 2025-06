Thi tốt nghiệp THPT 2025: Vượt biển hơn 120 km, đưa đề thi ra đảo Phú Quốc

Chiều 24.6, đề thi tốt nghiệp THPT 2025 đã được đưa xuống tàu cao tốc, vượt hơn 120 km đường biển để đến Phú Quốc (Kiên Giang), phục vụ các điểm thi tại đảo này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đề thi được để trong những hòm sắt, khóa cẩn thận, có niêm phong và có lực lượng công an túc trực bảo quản suốt đoạn đường từ Sở GD-ĐT Kiên Giang đến các điểm thi tại TP.Phú Quốc.

Lực lượng công an vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo Phú Quốc vào chiều 24.6 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Sáng cùng ngày, Sở GD-ĐT Kiên Giang đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo các điểm thi tại Phú Quốc đã nhận đề để kịp ra bến tàu đi ra đảo.

Theo thông tin từ UBND TP.Phú Quốc, năm nay, thành phố có 3 điểm thi đặt tại Trường THPT Dương Đông, Trường THPT Phú Quốc và Trường THPT An Thới. Tổng số thí sinh dự thi là 1.335 người. Các điểm thi đã chuẩn bị đủ số phòng thi, phòng chờ, phòng làm việc của lãnh đạo và của hội đồng. Điện, nước, điện thoại, camera, khu vệ sinh và tường rào đủ điều kiện phục vụ kỳ thi, làm việc, sinh hoạt và an ninh, an toàn kỳ thi.

Ngoài ra, để đảm bảo cho việc thuận tiện di chuyển đúng giờ của giám thị, ban giám hiệu các trường đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh bố trí chỗ ăn nghỉ tập trung và có xe đưa đón trong suốt những ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 (nếu giám thị có yêu cầu). Từng trường cũng đã sinh hoạt với thí sinh thật rất cụ thể về giờ thi, môn thi, địa điểm tập trung.