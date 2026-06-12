Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề chính thức môn địa lý xem tại đây

*Đề thi môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ảnh: Bích Thanh

Cán bộ coi thi kiểm tra phiếu dự thi của thí sinh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12.6. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Các địa phương đã huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.