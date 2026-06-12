Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề môn hóa dễ ở phần nào?

Nhận xét về đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa học năm nay, thạc sĩ Phạm Lê Thanh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), cho biết Bộ GD-ĐT tiếp tục tinh thần đổi mới việc học gắn liền với vận dụng và giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống,

Đề thi môn hóa học năm 2026 thí sinh vừa thi sáng nay (12.6) cơ bản giữ ổn định cấu trúc tương tự 2025 về hình thức, song cách tiếp cận nội dung đổi mới và cập nhật nhiều vấn đề thực tiễn, đời sống và sản xuất, định hướng nghề nghiệp gắn với môn học tự chọn này.

Thsi sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đề thi tốt nghiệp THPT có nội dung phủ dàn trải tất cả kiến thức ở 3 khối lớp 10, 11, 12, trong đó tập trung kiến thức lớp 12. Các câu hỏi và lệnh hỏi của đề thi đều bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục hiện hành.

Trong đề thi, phần kiến thức cơ bản giúp học sinh đạt điểm 4 - 5 điểm nằm ở phần I và một số câu phần II, các câu này ở mức độ biết - hiểu. Thí sinh sẽ dễ dàng xử lý ở 18 câu đầu phần I, và 3 câu phần II - trắc nghiệm đúng - sai nhằm đánh giá năng lực nhận thức hóa học liên quan kiến thức về lipid, phức chất và carbohydrate. Nếu giải quyết trọn vẹn những phần này, thí sinh sẽ chiếm 6,5 - 7,5 điểm. Từ phần III bắt đầu các câu hỏi có mức độ phân hóa dần nhằm phân loại thí sinh để đạt điểm 9 -10 điểm.

Năm nay, phần II trắc nghiệm đúng - sai có xu hướng dễ thở hơn cho thí sinh và phần III các câu hỏi mức độ vận dụng, phân loại cao hơn năm ngoái với các câu hỏi gắn với bối cảnh mới, lạ như công nghiệp xi măng, sản xuất mía đường, sản xuất hóa chất ammonia theo chu trình haber, các câu này cần tư duy bậc cao và thời gian đủ để xử lý mới có thể đạt điểm 9 - 10.

Thầy Phạm Lê Thanh dự đoán phổ điểm môn hóa học năm nay có thể nằm ở mức 6 -7, học sinh có năng lực khá, giỏi mới có thể xử lý các câu tính toán phần III, trắc nghiệm lựa chọn đúng - sai gắn với thí nghiệm chuẩn độ để đạt điểm 8 trở lên.

Thí sinh dự thi 2 môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), cho rằng qua quan sát 2 trang đầu của đề thi hóa học tốt nghiệp THPT 2026 (mã đề 0330), phần trắc nghiệm khách quan được xây dựng khá tốt theo định hướng đánh giá năng lực. Câu hỏi trải đều nhiều mảng kiến thức như hóa vô cơ, hữu cơ, điện hóa, amino acid, polymer, môi trường và các vấn đề gắn với thực tiễn đời sống.

Đề không thiên về tính toán phức tạp mà chú trọng khả năng hiểu bản chất hiện tượng hóa học, phân tích dữ kiện và vận dụng kiến thức vào các tình huống quen thuộc. Nhiều câu được đặt trong ngữ cảnh thực tiễn như xử lý nước bằng phèn nhôm – kali hay thuốc kháng acid dạ dày, góp phần giảm kiểu học thuộc máy móc.

Các phương án nhiễu được thiết kế tương đối hợp lý, có khả năng phân hóa học sinh khá, giỏi. Nhìn chung, phần trắc nghiệm vừa đảm bảo tính khoa học, chính xác, vừa phù hợp mục tiêu đổi mới kiểm tra đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Phần II của đề thi thể hiện rõ định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình GDPT 2018. Các câu hỏi không yêu cầu học sinh chỉ nhớ kiến thức mà phải phân tích dữ kiện, hiểu bản chất hóa học và đánh giá tính đúng sai của từng nhận định. Nội dung khai thác các chủ đề quen thuộc như phức chất, chất béo, cellulose và tinh bột nhưng được đặt trong bối cảnh thực tiễn và thí nghiệm, qua đó kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề.

Mỗi câu gồm nhiều ý nhỏ có mối liên hệ logic, đòi hỏi tư duy tổng hợp, hạn chế việc học tủ hoặc khoanh đáp án theo cảm tính. Mức độ phân hóa khá tốt vì học sinh muốn đạt điểm cao phải nắm chắc kiến thức nền, đồng thời biết suy luận và xử lý thông tin khoa học một cách chính xác. Đây là phần có giá trị đánh giá năng lực tư duy hóa học rất rõ nét.

Phần III của đề thi là điểm nhấn nổi bật, thể hiện rõ định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng kiến thức hóa học. Sáu câu hỏi được xây dựng theo dạng trả lời ngắn, bao quát nhiều chủ đề quan trọng như phản ứng hữu cơ, điện hóa, este, công nghệ hóa học, sản xuất amoniac và vật liệu silicat. Các bài toán đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức nền tảng mà còn phải biết phân tích dữ kiện, thiết lập mối liên hệ giữa các đại lượng và lựa chọn phương pháp giải hợp lý.

Đặc biệt, nhiều câu gắn với quy trình sản xuất và ứng dụng thực tiễn, góp phần đánh giá khả năng vận dụng hóa học vào đời sống và sản xuất. Mức độ phân hóa của phần này khá tốt; học sinh có học lực khá có thể hoàn thành phần lớn yêu cầu, trong khi học sinh giỏi cần tư duy tổng hợp và tính toán chính xác để đạt điểm tối đa. Nhìn chung, đây là phần thi có chất lượng chuyên môn cao, bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp mục tiêu tuyển chọn, phân loại thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay.

Với cấu trúc và nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, thầy Phú dự đoán phổ điểm môn hóa từ 6,25 đến 6,5 điểm.