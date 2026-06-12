Thi tốt nghiệp THPT 2026: Xem gợi ý giải đề thi môn sinh học tại đây

*Gợi ý giải đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

MÃ ĐỀ 0440

Phần I:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C B C A C B A C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C D C B A D B D B

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng – sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

Câu 2:

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

Câu 3:

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Câu 4:

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. 0.67

Câu 2. 0,13

Câu 3. 1480

Câu 4. 2602

Câu 5. 0.35

Câu 6. 3124

Lâm Thành Trung

Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM)

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12.6. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Các địa phương đã huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tặng phụ trương Gợi ý giải đề thi Để kịp thời cung cấp thông tin cho thí sinh, ngay sau mỗi buổi thi, Thanh Niên Online sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi, gợi ý giải đề từng môn trên website tại địa chỉ thanhnien.vn. Các giáo viên sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá mức độ khó dễ của đề thi từng môn. Đồng thời, Báo Thanh Niên sẽ gửi tặng các thí sinh phụ trương Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026 trên báo in số ra các ngày 12 và 13.6. Phụ trương gồm 4 trang với hướng dẫn giải đề chi tiết do các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện. Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.



