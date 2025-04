Thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Lưu ý về môn tự chọn

K HÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI MÔN LỰA CHỌN SAU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ

Từ ngày 21.4 đến 17 giờ ngày 28.4, thí sinh (TS) chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT sau khi có 4 ngày cho TS thử đăng ký.

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bộ GD-ĐT cho biết đã có 785.305 TS thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, với 766.586 TS đang học lớp 12, chiếm tỷ lệ 97,62%; TS tự do là 18.719, chiếm 2,38%. Trong đó TS tự do theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 15.516 TS, chiếm 1,98%; TS tự do theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 3.204 TS, chiếm 0,4%.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nhận định tuy việc đăng ký thử không bắt buộc nhưng năm nay số lượng đăng ký nhiều hơn đáng kể so với năm trước (năm 2024 có khoảng 700.000 TS đăng ký thử). Điều này cho thấy học sinh (HS) và nhà trường quan tâm và có sự chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi sắp tới. Quá trình đăng ký thử nghiệm cho thấy về cơ bản TS không mắc phải sai sót nào đáng kể, hệ thống quản lý thi mới cũng vận hành trơn tru, thuận lợi.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh TS lớp 12 cần đặc biệt lưu ý khi đăng ký môn thi tự chọn. Các em phải chọn tối đa 2 môn trong số các môn đã lựa chọn và có kết quả học tập ở lớp 12; chọn đúng môn theo nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ. Không được chọn những môn thi mà mình không học ở lớp 12. Riêng môn ngoại ngữ, TS được chọn thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ học ở THPT. Ví dụ, TS học tiếng Anh nhưng có thể chọn thi ngoại ngữ là tiếng Đức và ngược lại…

"Khi đã lựa chọn và đăng ký chính thức, sẽ không thay đổi môn thi được nữa. Do vậy, TS phải cân nhắc rất kỹ trong quá trình đăng ký dự thi", ông Chương lưu ý. Chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp hoặc xét tuyển ĐH phải có giá trị đến ngày 25.6. Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn TS về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển ĐH.

X U HƯỚNG CHỌN MÔN THI XÃ HỘI ÁP ĐẢO ?

Dù ở cấp THPT HS được lựa chọn 4 môn học ngoài các môn bắt buộc nhưng khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT, các em lưu ý chỉ được chọn 2 môn tự chọn ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Những môn học bắt buộc ở THPT cũng nằm trong danh sách các môn tự chọn như lịch sử, ngoại ngữ.

Thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ hôm qua (21.4) đến 17 giờ ngày 28.4 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Qua khảo sát của một số địa phương cho thấy số HS lớp 12 chọn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử, địa lý thường chiếm 40 - 50%, áp đảo so với các môn tự nhiên.

Tại Hà Nội, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT Hà Nội), thông tin: đợt khảo sát được tổ chức cuối tháng 3 với hơn 117.000 HS lớp 12 cho thấy môn được nhiều HS lựa chọn nhất là tiếng Anh với 61.000, tương đương 52%. Tiếp đến là lịch sử 47.500 (40%) và địa lý có 45.000 lượt HS dự thi (38%). Số lượng chọn các môn này đông áp đảo nhóm tự nhiên, như vật lý với gần 33.000 HS lựa chọn, chiếm 28%; hóa học là 13% và sinh học là 3%.

Các môn lần đầu thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng rất ít TS đăng ký, như tin học có 483 TS chọn, công nghệ (nông nghiệp) có 3.456 TS, công nghệ (công nghiệp) chỉ có 13 TS đăng ký. "Tuy nhiên, đây chỉ là số HS đăng ký khảo sát, chưa hẳn là số sẽ đăng ký dự thi chính thức", ông Nhâm nói.

Tại Bắc Giang, Sở GD-ĐT thống kê môn lựa chọn của HS theo cặp. Lịch sử và địa lý là tổ hợp được chọn nhiều nhất với hơn 7.300 HS, chiếm 31%. Vật lý và hóa học đứng thứ hai với 15%, còn lại hầu hết là cặp tổ hợp có các môn xã hội, như địa lý - giáo dục kinh tế và pháp luật (13%), lịch sử - ngoại ngữ, lịch sử - giáo dục kinh tế và pháp luật (6% mỗi cặp)...

Xu hướng này cũng diễn ra ở TP.Huế. Trong đợt thi thử tốt nghiệp diễn ra trong hai ngày 10 và 11.4 vừa qua, gần 38% trong 13.400 HS chọn thi lịch sử; 34% chọn tiếng Anh và 31% thi địa lý. Với nhóm tự nhiên, vật lý có trên 30% HS lựa chọn, hóa học 22% và sinh học 8%.

Việc chênh lệch giữa số HS chọn thi tốt nghiệp môn xã hội so với tự nhiên đã diễn ra nhiều năm nay. Riêng năm 2024, khoảng 63% TS chọn bài tổ hợp khoa học xã hội, cao nhất 7 năm qua. Năm nay, với việc cho phép dạy học lựa chọn ở THPT, lựa chọn môn thi tốt nghiệp chứ không phải bài thi tổ hợp, Bộ GD-ĐT hy vọng xu hướng lựa chọn môn khoa học tự nhiên sẽ tăng lên.

Học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT ảnh: Đào Ngọc Thạch





Đ Ể TRÁNH NHẦM LẪN KHI MỘT PHÒNG THI CÙNG LÚC NHIỀU MÔN

Đối với TS thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi TS thi 3 buổi ở cùng 1 phòng thi. Do đó, theo Bộ GD-ĐT, trong một phòng thi có thể có các TS dự thi 5 môn cùng lúc. Chính vì vậy, việc tổ chức thi 2 môn tự chọn năm nay sẽ có những thay đổi phức tạp hơn nhiều so với trước đây, nhưng theo ông Huỳnh Văn Chương, mục tiêu là tạo thuận lợi nhất cho TS. Cụ thể, các em phải dự thi ít buổi hơn, không phải di chuyển, thay đổi phòng thi theo môn thi tự chọn.

"Một môn có thể thi cả 2 ca cho các phòng thi khác nhau nên phải cách ly TS trọn 2 ca và tăng mã đề mỗi ca khác nhau, từ 24 mã thành 48 mã đề. TS thi ca 1 sẽ được phát mã đề từ 1 - 24, ca 2 thi mã đề từ 25 - 48", ông Chương cho biết.

Cũng theo ông Chương, một phòng thi có tối đa 24 TS và có thể có phòng thi tối đa đến 5 môn khác nhau, Bộ GD-ĐT cho biết đã tính toán khoảng cách 2 môn phù hợp với thời gian phát đề lên tới 5 môn để không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của TS.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu phải thu bài theo phòng thi, không thu bài theo môn như các năm trước. Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm, mô phỏng lên tới 5 môn thi khác nhau trong 1 phòng thi ở 2 khung giờ cho thấy vẫn xử lý được".