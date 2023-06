Thi tốt nghiệp THPT: Những điều 'cốt tử' thí sinh cần ghi nhớ

T RIỆT PHÁ 2 ĐƯỜNG DÂY CUNG CẤP THIẾT BỊ SIÊU NHỎ GIAN LẬN THI CỬ

Tối 26.6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Đội Quản lý thị trường số 11 - Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đồng thời thu giữ nhiều tang vật.

Theo đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cuối tháng 5.2023, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện 2 nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng (chủ yếu giao dịch qua Zalo, Facebook) để rao bán camera wifi, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị hỗ trợ gian lận thi cử cho các trường hợp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Viên