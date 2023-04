Thi tốt nghiệp THPT: Những lưu ý để không vi phạm quy chế

T HÍ SINH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN TRONG PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Theo ông Chương, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT), thí sinh (TS) đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu mà Bộ GD-ĐT đã ban hành, những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận ĐKDT để được hướng dẫn đầy đủ. TS hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu ĐKDT.

TS là học sinh đang học lớp 12 khai thông tin ĐKDT trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. TS cần kiểm tra kỹ việc lựa chọn môn thi/bài thi khi đăng ký dự thi; TS lưu ý có/không dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ; lưu ý năm nay sẽ thay "nơi thường trú" cho "hộ khẩu thường trú".

Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng tốt nghiệp THPT vào cuối tháng 6

HUY ĐẠT

M UỐN MIỄN THI NGOẠI NGỮ PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ TRƯỚC 13.5

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng đưa ra những lưu ý trong việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi năm nay.

Thứ nhất, chậm nhất ngày 13.5, TS phải có chứng chỉ ngoại ngữ mới được đăng ký để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Thứ hai, TS có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 26.7 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Thứ ba, TS được đăng ký dự thi môn thi ngoại ngữ giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học ở trường. Thứ tư, TS được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT có thể đăng ký thi môn thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Ví dụ, ở trường THPT TS học ngoại ngữ là tiếng Anh nhưng có thể đăng ký dự thi tiếng Pháp, tiếng Đức...

Trường hợp nào được xét công nhận tốt nghiệp THPT ? Những TS đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Những TS đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục áp dụng quy định cho phép TS vẫn được miễn thi môn ngoại ngữ để lấy điểm 10 của môn này khi xét tốt nghiệp THPT; đồng thời cho phép TS dự thi để có kết quả thi xét tuyển vào ĐH theo tổ hợp môn thi mà mình đăng ký. Liên quan đến nội dung này, từ tuần trước, học sinh một số trường THPT ở Hà Nội đã nhận được hướng dẫn của giáo viên trong đó khuyến khích: "Nếu học sinh vẫn muốn thi để lấy điểm xét tuyển ĐH môn ngoại ngữ thì chọn cả 2, vừa được điểm 10 xét công nhận tốt nghiệp, vừa thi để có điểm xét nguyện vọng vào ĐH".

M ANG VẬT DỤNG TRÁI PHÉP VÀO PHÒNG CHỜ CŨNG BỊ ĐÌNH CHỈ THI

Tại hội nghị tập huấn, Bộ GD-ĐT lưu ý TS có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; TS đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. TS phải bảo vệ đề thi và bài thi của mình. Kiểm tra các thông tin cá nhân và bài thi của mình trước, trong giờ làm bài và khi nộp bài. TS chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi tự luận; TS phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Trong trường hợp bất khả kháng, nếu TS nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì cán bộ coi thi phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện theo quy định; TS chưa được rời khỏi khu vực thi khi di chuyển về phòng chờ theo hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ Từ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 13.5, các trường phổ thông tổ chức cho TS đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến. Cùng thời gian này, Sở GD-ĐT tổ chức cho TS tự do đăng ký dự thi trực tiếp. Chậm nhất ngày 7.6 thông báo công khai những trường hợp TS không đủ điều kiện dự thi. Chậm nhất 18.6 trả giấy báo dự thi cho TS. Kỳ thi sẽ diễn ra trong các ngày 28 - 29.6. Chậm nhất ngày 15.7 hoàn thành công tác chấm thi. 8 giờ ngày 18.7 sẽ công bố kết quả thi đồng loạt trên cả nước. Chậm nhất ngày 20.7 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT. Chậm nhất ngày 24.7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính); in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho TS. Từ ngày 18 - 27.7, thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Chậm nhất ngày 12.8 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

TS phải kiểm tra các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định. TS sẽ bị đình chỉ thi nếu mang vật dụng trái phép theo quy định tại điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ… TS bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó, Bộ GD-ĐT lưu ý.

Thí sinh để dụng cụ bên ngoài phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 NGỌC THẮNG





S Ẽ XỬ LÝ NẾU TUNG TIN THẤT THIỆT ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN KỲ THI

Đáng chú ý, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi năm nay. Theo đó, ngành công an sẽ nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi như: buôn bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; "đường dây" thi thuê, thi hộ, thi kèm; tung tin thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi, phá rối an ninh, trật tự tại các điểm thi...

Ngành công an sẽ bố trí cán bộ tại các điểm thi để phối hợp xử lý khi có tình huống về an ninh trật tự, kiểm soát ra, vào trong thời gian thi. Trường hợp TS sử dụng thiết bị công nghệ cao trong thời gian thi, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, cần phối hợp lãnh đạo điểm thi tạm giữ tang vật để xác minh, làm rõ và thông báo ngay về phòng an ninh chính trị nội bộ để phối hợp xử lý.