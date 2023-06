Thi tốt nghiệp THPT: TP.HCM đảm bảo an toàn đề, bài thi ra sao?

Thí sinh tại TP.HCM xem sơ đồ phòng thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT chiều nay ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngày 27.6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn Thanh tra Bộ GD-ĐT về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Theo đó, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã báo cáo với Thanh tra Bộ GD-ĐT về phương án xử lý tình huống bất thường, bảo đảm an ninh, an toàn điểm thi, công tác bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, việc lắp camera an ninh giám sát.

Ông Nam cho biết Sở GD-ĐT phối hợp với Công an TP.HCM xử lý tình huống bất thường, bảo vệ an ninh, an toàn cho tất cả các khâu trong kỳ thi.

Lực lượng công an tham gia bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in sao đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi…; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, lực lượng Thanh niên xung phong thành phố giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong những ngày thi, tạo điều kiện để những người tham gia coi thi và thí sinh đến trường đúng giờ quy định.

Thí sinh cùng trao đổi thông tin trong khi chuẩn bị vào phòng nghe hướng dẫn quy chế thi ĐÀO NGỌC THẠCH

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay đề thi và bài thi được bảo quản trong các tủ riêng biệt tại điểm thi. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong có đủ chữ ký trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an), chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong; khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục và bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ liên tục; có 1 camera giám sát bảo đảm bao quát được toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT nói thêm, theo nguyên tắc để đảm bảo an toàn, hệ thống camera không kết nối internet, có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện; dung lượng thiết bị lưu trữ của hệ thống camera bảo đảm lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của quá trình lưu trữ đề thi, bài thi tại điểm thi với dung lượng tối thiểu là 7 ngày. Sở GD-ĐT yêu cầu trưởng điểm thi phải phối hợp với lực lượng công an kiểm tra tình trạng hoạt động của camera.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ thuộc Công an TP.HCM trong việc giám sát, vận chuyển đề thi với tính bảo mật và an toàn cao. Bên cạnh đó, đề thi được giao đến các điểm thi vào buổi sáng và bài thi được vận chuyển về hội đồng thi vào buổi chiều cùng ngày, không để đề thi, bài thi qua đêm tại điểm thi.