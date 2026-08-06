Thị trường hàng không Việt Nam lớn thứ 2 Đông Nam Á, số 1 là nước nào?

Theo báo cáo mới nhất của OAG, công ty dữ liệu hàng không có trụ sở tại Anh, tổng năng lực vận tải hàng không tại Đông Nam Á đã giảm 1,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ, xuống 50,4 triệu ghế. Trong đó, năng lực vận tải nội địa chiếm 45% thị phần; vận tải quốc tế chiếm 55% thị phần.

Các hãng hàng không truyền thống hiện nắm giữ 56% năng lực cung ứng tại Đông Nam Á với 28,3 triệu ghế, tăng 5,0% so với tháng 7 năm ngoái. Còn năng lực của các hãng hàng không giá rẻ (LCC) đã giảm 8,1% xuống 22,1 triệu ghế, khiến thị phần của nhóm này sụt giảm từ 47% xuống còn 44% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng thu hẹp quy mô của các hãng hàng không giá rẻ vẫn tiếp diễn trên toàn khu vực, với mức sụt giảm mạnh nhất ghi nhận ở AirAsia, Lion Air và Thai AirAsia; ngược lại, đà tăng trưởng của nhóm hãng hàng không truyền thống được dẫn dắt bởi Vietnam Airlines, Singapore Airlines và Batik Air.

Báo cáo cho biết, Indonesia vẫn là thị trường hàng không lớn nhất Đông Nam Á với 10,9 triệu ghế trong tháng 7, tăng 0,3% so cùng kỳ. Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 tại khu vực này với 7,4 triệu ghế, tăng 5,6% so với năm ngoái.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc du khách ẢNH: TN

Các vị trí tiếp theo gồm: Thái Lan 6,9 triệu ghế, Malaysia 5,2 triệu ghế, Philippines 4,9 triệu ghế, Singapore 3,6 triệu ghế…

Indonesia cùng có thị trường hàng không nội địa lớn nhất Đông Nam Á với 8,7 triệu ghế; tuy nhiên, năng lực vận chuyển tại đây gần như không đổi, chỉ tăng 0,1% so với tháng 7 năm ngoái (tương đương mức tăng 11.400 ghế). Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng năng lực vận chuyển nội địa nhanh nhất, ở mức 8,1% (tăng thêm 369.700 ghế) so với tháng 7 năm ngoái. Các vị trí tiếp theo gồm Philippines, Thái Lan, Malaysia…

Xét về quy mô, Malaysia là quốc gia có mức sụt giảm lớn nhất về năng lực vận chuyển nội địa, với mức giảm 508.700 ghế trong tháng 7.

Ở một dữ liệu khác, Vietnam Airlines chỉ tăng công suất thêm 0,2%, nhưng vẫn là hãng hàng không có lưu lượng lớn nhất khu vực với 2,8 triệu ghế trong tháng 7. Tiếp theo là Vietjet (2,47 triệu ghế), Air Asia, Lion Air, Cebu Pacific Air, Singapore Airlines…

Trong khi đó, Singapore Changi vẫn là sân bay lớn nhất khu vực với công suất 3,6 triệu ghế. Jakarta (Indonesia) là sân bay nhộn nhịp thứ hai với công suất 3,3 triệu ghế, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công suất tại các sân bay Bangkok Don Mueang, Manila và Kuala Lumpur đã giảm lần lượt là 8,3%, 5,1% và 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng sân bay Nội Bài (Hà Nội) ghi nhận mức tăng trưởng công suất nhanh nhất với tỷ lệ 8,1% so với năm ngoái, tương đương mức tăng thêm 166.400 ghế.