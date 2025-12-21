Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thị trường ổ cứng hỗn loạn vì hàng giả, người dùng nên cảnh giác cao độ

Kiến Văn
Kiến Văn
21/12/2025 14:27 GMT+7

Ổ cứng giả mạo không chỉ có trên các nền tảng giao dịch không rõ nguồn gốc như Temu mà còn cả những trang thương mại điện tử lớn như Amazon.

Nhiều người bán hàng gian dối đã lợi dụng sự tin tưởng của người tiêu dùng để quảng cáo các ổ cứng SSD dung lượng lớn với giá rẻ, nhưng thực chất chúng không phải từ kho hàng của Amazon mà đến từ các nhà cung cấp bên ngoài, cung cấp hàng giả thông qua các giao dịch hàng trả lại.

Thị trường ổ cứng hỗn loạn vì hàng giả, người dùng nên cảnh giác cao độ - Ảnh 1.

Làn sóng ổ cứng giả đang xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại

ẢNH: REUTERS

Chất lượng của các ổ cứng giả rất đa dạng, từ hàng giả giá rẻ đến những sản phẩm tinh vi khó có thể nhận ra. Không chỉ có các ổ đĩa flash chính hãng bị dán nhãn sai, mà còn có cả các bo mạch ổ đĩa hoàn toàn giả mạo với chip điều khiển bị can thiệp. Những chiêu trò này thường xuất hiện trên các ổ cứng gắn ngoài kết nối USB, khiến hệ điều hành tin rằng dung lượng ổ cứng lớn hơn thực tế, trong khi thực tế chỉ lưu trữ được một phần nhỏ dữ liệu.

Cách phát hiện ổ cứng giả mạo

Để phát hiện và kiểm tra các ổ đĩa flash giả mạo, người dùng có thể sử dụng công cụ F3 (Fight Flash Fraud) trên hệ điều hành Linux. Công cụ này cho phép kiểm tra kỹ lưỡng các loại ổ flash, phát hiện lỗi do quá trình lão hóa và xác định dung lượng thực cũng như tốc độ đọc/ghi của ổ đĩa. F3 cũng có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu đã ghi bằng cách ghi và đọc toàn bộ không gian lưu trữ.

Công cụ f3probe trong bộ phần mềm F3 được xem là lựa chọn lý tưởng để xác định dung lượng thực của ổ đĩa mà không làm hỏng dữ liệu. Người dùng chỉ cần thực hiện một số lệnh đơn giản trong cửa sổ terminal để kiểm tra ổ đĩa. Nếu ổ đĩa hoạt động bình thường, công cụ sẽ thông báo thiết bị là hàng thật.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các lệnh f3write và f3read để thực hiện kiểm tra toàn diện hơn nhằm đảm bảo dữ liệu được ghi và đọc chính xác. Việc kiểm tra này không gây mất dữ liệu, chỉ sử dụng dung lượng trống còn lại trên ổ đĩa.

Lưu ý: F3 không chỉ áp dụng cho ổ đĩa SSD khi công cụ này cũng được sử dụng để kiểm tra ổ đĩa cứng HDD giả mạo.

Thị trường ổ cứng hỗn loạn vì hàng giả, người dùng nên cảnh giác cao độ - Ảnh 3.

Một ổ SSD giả mạo đã điều chỉnh bo mạch và chip điều khiển, được gắn một thẻ microSD bên trong

ẢNH: PCWORLD

Đối với các thiết bị lưu trữ mạng (NAS), việc lựa chọn ổ cứng phù hợp là rất quan trọng. Các ổ cứng được gán nhãn "NAS" không phải lúc nào cũng đảm bảo hoạt động ổn định. Chỉ những ổ cứng không sử dụng công nghệ ghi từ xếp lớp (SMR) mới thường phù hợp với mạng RAID và hệ thống tập tin ZFS. Gần đây, một số nhà sản xuất lớn như Western Digital, Seagate và Toshiba đã bị chỉ trích vì bán ổ cứng SMR dưới dạng ổ cứng NAS mà không có thông tin rõ ràng.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi mua ổ cứng, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử, để tránh rơi vào bẫy của hàng giả.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
