Thị trưởng vừa đắc cử bị đâm nguy kịch tại nhà ở Đức

Cảnh sát Đức cho biết Thị trưởng Iris Stalzer của thị trấn Herdecke đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được phát hiện bị đâm nhiều nhát tại nhà riêng vào ngày 7.10, theo đài DW. Thị trấn Herdecke có khoảng 23.000 dân. Website của bà Stalzer cho thấy vị quan chức 57 tuổi, từng làm luật sư về luật lao động và có 2 người con tuổi thiếu niên.

Cảnh sát bên ngoài nhà của Thị trưởng Iris Stalzer tại thị trấn Herdecke, miền tây Đức ngày 7.10 ẢNH: AP

Các nguồn tin an ninh cho hay bà Stalzer, chính trị gia của đảng Dân chủ Xã hội trung tả đã bị đâm nhiều nhát bằng dao trước nhà riêng vào khoảng giữa trưa và đã cố gắng lê mình vào trong nhà trước khi ngã gục. Lực lượng cấp cứu tìm thấy bà Stalzer trong nhà nhưng trong tình trạng nguy kịch.

Bà Stalzer mới được bầu làm thị trưởng gần đây. Trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 28.9, bà đã giành chiến thắng với 52,2% số phiếu bầu so với ứng cử viên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Fabian Conrad Haas. Bà dự kiến nhậm chức vào ngày 1.11.

Động cơ của vụ tấn công cũng như thủ phạm vẫn chưa được xác định. Các nhà điều tra đang tiếp tục thu thập bằng chứng tại hiện trường trong khi bà Stalzer được điều trị y tế tích cực. Trong khi đó, lực lượng chức năng đang tiến hành một cuộc truy lùng quy mô lớn.

Lực lượng cấp cứu đưa bà Stalzer ra trực thăng cấp cứu ẢNH: AP

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc trước vụ tấn công bằng dao nhắm vào bà Stalzer.

"Chúng tôi đã nhận được tin về một hành động tàn ác từ Herdecke. Vụ việc cần phải được làm rõ nhanh chóng. Chúng tôi lo ngại cho tính mạng của Thị trưởng Iris Stalzer và hy vọng bà ấy sẽ bình phục hoàn toàn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của bà ấy", ông Merz viết trên mạng xã hội X.