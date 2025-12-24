Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM

Lê Lâm
Lê Lâm
24/12/2025 10:59 GMT+7

Cuộc thi tuyển chọn ra phương án kiến trúc tối ưu công trình cầu Cát Lái, cây cầu vượt sông Đồng Nai kết nối tỉnh Đồng Nai với TP.HCM.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cát Lái (cây cầu vượt sông Đồng Nai kết nối tỉnh Đồng Nai với TP.HCM) nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu.

Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM- Ảnh 1.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, đối tượng tham gia thi tuyển là các công ty và tổ chức, hoặc liên danh hành nghề thiết kế kiến trúc, tư vấn có uy tín, năng lực tại Việt Nam và nước ngoài.

Tổng giá trị giải thưởng là 270 triệu đồng, gồm: giải nhất 150 triệu đồng, giải nhì 80 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 10.12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Nghị quyết cho biết cầu Cát Lái là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM- Ảnh 2.

Đồng Nai xác định xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Theo nghị quyết, dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Theo thiết kế cầu Cát lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tổng chiều dài hơn 11,6 km.

Dự án cầu Cát Lái dự kiến khởi công xây dựng năm 2026, đưa vào sử dụng năm 2028.

Tin liên quan

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

Xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo đối tác công tư, được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Cát Lái thi tuyển phương án kiến trúc cầu nối Đồng Nai với TP.HCM HĐND tỉnh Đồng Nai Sân bay Long Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận