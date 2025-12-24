Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cát Lái (cây cầu vượt sông Đồng Nai kết nối tỉnh Đồng Nai với TP.HCM) nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, đối tượng tham gia thi tuyển là các công ty và tổ chức, hoặc liên danh hành nghề thiết kế kiến trúc, tư vấn có uy tín, năng lực tại Việt Nam và nước ngoài.

Tổng giá trị giải thưởng là 270 triệu đồng, gồm: giải nhất 150 triệu đồng, giải nhì 80 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 10.12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Nghị quyết cho biết cầu Cát Lái là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Đồng Nai xác định xây dựng cầu Cát Lái là cấp bách, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Theo nghị quyết, dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Theo thiết kế cầu Cát lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tổng chiều dài hơn 11,6 km.

Dự án cầu Cát Lái dự kiến khởi công xây dựng năm 2026, đưa vào sử dụng năm 2028.