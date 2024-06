Thi vào lớp 10 tại Cần Thơ: Đã thực hiện công tác bàn giao đề thi

Ngày 4.6, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học này là 14.691. Trong đó, TS trên địa bàn 14.614; TS ngoài thành phố 77 (thi vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng và Trường THPT Thực hành Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ).



Với số lượng TS trên, sở thành lập 28 hội đồng thi với số 641 phòng thi. Hơn 2.000 công chức, viên chức, nhân viên được huy động để làm công tác coi thi. Lực lượng công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tại các hội đồng coi thi là 86 người. Sở cũng đã triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Y tế, Công ty điện lực TP.Cần Thơ làm tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chủ động ứng phó trước tình hình thời tiết nắng nóng, nguy cơ mất điện có thể xảy ra.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 tại TP.Cần Thơ diễn ra từ ngày 5-7.6. Riêng buổi sáng 7.6 sẽ tổ chức thi các môn chuyên, chỉ dành cho những TS đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Sở đã điều động hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi từ ngày 8-14.6. Kết quả thi dự kiến được công bố vào lúc 16 giờ ngày 15.6. Sau đó, từ ngày 16-22.6 sẽ nhận đơn phúc khảo và công bố kết quả lúc 8 giờ ngày 5.7.

Những TS không đăng ký dự thi hoặc không trúng tuyển kỳ thi, Sở GD-ĐT Cần Thơ sẽ thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau THCS. Đó là phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho các em tham gia học nghề; tổ chức các lớp vừa học văn hóa vừa học nghề; vận động học sinh tham gia học phổ thông ở các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận, huyện.