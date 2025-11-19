Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Thi viết tiểu thuyết trên nền tảng số với tổng giải thưởng 500 triệu đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/11/2025 12:10 GMT+7

Với tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng, các tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Văn học số sẽ được xuất bản miễn phí dưới dạng sách nói, đồng thời được quảng bá rộng rãi trên hệ sinh thái Bookas.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng - nhà sáng lập và Chủ tịch Bookas, đơn vị tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết Văn học số: "Để tránh gặp phải lừa đảo trên các nền tảng số như một cuộc thi mới đây, tác giả tiểu thuyết từ bước đăng ký đầu tiên tham gia cuộc thi cho đến khi đăng tải bản thảo, xuất bản sách nói không phải chi trả bất cứ khoản phí nào".

- Ảnh 1.

Tác giả dự thi Văn học số truy cập vào địa chỉ: https://tieuthuyet.bookas.vn, vào trang hướng dẫn xem các bước để đăng ký gởi bản thảo

Ảnh: BTC

Cuộc thi viết tiểu thuyết số dành cho tất cả tác giả và các cây bút trẻ mong muốn kể câu chuyện của mình bằng phương thức xuất bản tiên tiến; với chủ đề là những câu chuyện từ hiện thực – phản ánh đời sống xã hội chân thật, sâu sắc, lãng mạn và tinh tế; bên cạnh đó còn là tình yêu, khát vọng với nhiều cách thể hiện: trinh thám – bí ẩn, kỳ ảo, phiêu lưu và đặc biệt chú trọng việc thử nghiệm các cách viết mới mẻ, sáng tạo. Tác giả cũng có thể gửi truyện dài, tập truyện ngắn để giới thiệu với cộng đồng Bookas.

Ban giám khảo gồm nhà văn Võ Thị Xuân Hà - Trưởng ban giám khảo, nhà văn Nguyễn Đình Tú và nhà văn Tống Phước Bảo.

Theo nhà văn Nguyễn Đình Tú: "Cuộc thi này cho thấy những vấn đề xuất bản mới, phát hành mới, hình thức mới, cách đọc (nghe) mới và kiểu thu nhập mới đối với nhà văn và tác phẩm của họ. Tôi thích cái mới, và luôn muốn thử sức mình ở cái mới. Điều tôi trông đợi ở cuộc thi này là các tác giả bán được sách dưới hình thức số hóa để có thêm lối ra mới cho văn chương". Còn nhà văn Tống phước Bảo cho rằng, để làm "người thư ký thời đại" thì văn chương cũng nên bắt đầu có sự dịch chuyển cho phù hợp.

"Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có một câu chuyện đáng được lắng nghe. Bookas tồn tại để giúp họ cùng sáng tác, để những câu chuyện hay được lan tỏa và chạm đến thế giới, và mọi tác giả Việt đều xứng đáng được tỏa sáng trong kỷ nguyên sáng tạo số", Chủ tịch Bookas chia sẻ.

Ban tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết Văn học số kỳ vọng đây không chỉ là một sân chơi văn chương mà còn khơi dậy khát vọng viết và trao cho mỗi tác giả cơ hội đưa tác phẩm của mình đến với công chúng bằng những hình thức hiện đại nhất.

Tin liên quan

Nhà văn Cao Chiến và Lệ Hằng nhận giải thưởng Truyện ngắn hay 2022

Nhà văn Cao Chiến và Lệ Hằng nhận giải thưởng Truyện ngắn hay 2022

Sáng 15.4 tại TP.HCM, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM và Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi Truyện ngắn hay 2022.

'Kiến thức ngày nay' tái xuất và trao giải truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.HCM

Truyện ngắn hay Báo Thanh Niên 2007 (*)

Khám phá thêm chủ đề

ông Nguyễn Anh Dũng Văn học số Bookas nhà văn Nguyễn Đình Tú Cuộc thi viết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận