Thi xong tốt nghiệp THPT, nam sinh lao ra cổng làm cú 'siu' như Ronaldo

Sau những ngày căng não với kỳ thi tốt nghiệp THPT, không khí tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (TP.HCM) bỗng nhẹ tênh khi tiếng trống kết thúc buổi thi vang lên. Từ trong cổng trường, nhiều thí sinh rạng rỡ bước ra, tay cầm bút, tay ôm tài liệu, gương mặt tươi roi rói.

Thí sinh cười tươi roi rói sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: AN VY

Nguyễn Thanh Phúc, học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), cho biết môn tiếng Anh hơi khó, còn môn Tin học có một số câu khá lạ so với những dạng đề em từng ôn. Theo Phúc, cảm giác khi gặp câu lạ trong phòng thi giống như đang đi đường quen mà bất ngờ bị Google Maps dẫn vào hẻm cụt.

Nguyễn Viết Minh, học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), Minh nhận định hai môn tự chọn đa phần thiên về lý thuyết, chỉ cần nắm chắc kiến thức và áp dụng công thức là có thể giải ra. Tuy nhiên, riêng môn tiếng Anh, nam sinh cho rằng đề có sự phân hóa khá cao.

Theo Minh, hai bài đọc của môn tiếng Anh có nhiều từ vựng khó, mang màu sắc học thuật, đủ sức khiến thí sinh phải "đứng hình" nếu không đọc kỹ. Bù lại, phần điền lỗ được Minh đánh giá là khá dễ chịu. "Phần này gần như cho điểm. Em tự tin hoàn thành bài ổn", Minh nói.

Những nụ cười, vẻ thần thái sau khi hoàn thành kỳ thi lớn nhất cuộc dời ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Lưu Thị Ly Ly, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng khá thoải mái. Ly Ly cho biết môn Vật lý tương đối ổn, vừa sức, đề sát với quá trình luyện tập của em. Riêng môn tiếng Anh, nữ sinh lại có nhận định khiến nhiều bạn có thể phải "xin vía". "Tiếng Anh em thấy dễ hơn năm ngoái, đòi hỏi hợp lý, đủ thách thức để thí sinh thử sức", Ly Ly chia sẻ.

Có thí sinh không nén nổi niềm vui, ôm chầm lấy bạn mình ẢNH: AN VY

Cao Hà Phụng Thiên, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), thì bật cười nhận xét: "Đề lừa tình lắm". Theo Thiên, môn Vật lý khá dài, còn tiếng Anh cũng không dễ. Nam sinh dự định xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nên hy vọng mình sẽ giành được số điểm tốt.

Giữa dòng thí sinh bước ra khỏi cổng trường, hình ảnh Hà Tuấn Huy, học sinh Trường THPT Thủ Đức, được em trai ra đón cũng khiến nhiều người chú ý.

Chàng trai cao 1,8 m không giấu được niềm vui khi vừa hoàn thành kỳ thi quan trọng đã thấy em trai 8 tuổi đứng chờ ẢNH: AN VY

Theo Huy, đề Vật lý dễ, còn tiếng Anh tương đối khó. Đứng cạnh anh trai, em Hà Hoàng Phúc (8 tuổi) cho biết em cảm thấy rất tự hào khi anh mình đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, khiến chàng trai 1,8 m cười tít mắt.

Trần Nhật Huy, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), lại cho rằng đề Vật lý vừa sức, không "gài bẫy" quá nhiều. Với môn tiếng Anh, Huy nhận định đề không quá khó, có nhiều từ vựng cơ bản, nếu ôn tập kỹ thì thí sinh có thể vượt qua.

Không khí tại điểm thi càng náo nhiệt hơn khi Đỗ Hoàng Nam, học sinh Trường Quốc tế song ngữ EMASI (TP.HCM), vừa chạy ra khỏi cổng trường đã lập tức đòi thực hiện động tác ăn mừng "siu" đặc trưng của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Cú "siu" đầy phấn khích của Nam khiến các tình nguyện viên và thí sinh xung quanh bật cười, vỗ tay cổ vũ

Nếu Ronaldo thường "siu" sau khi ghi bàn, thì với Nam, việc hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng chẳng khác nào vừa sút tung lưới áp lực. Nam cho biết em cảm thấy rất vui vì đã vượt qua kỳ thi một cách trọn vẹn. Nam dự định đặt mục tiêu vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.

"Đề dễ với em, còn với các bạn khác thì em không biết", Nam nói rồi cười lớn giữa vòng tay chúc mừng của bạn bè và tình nguyện viên.