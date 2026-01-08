Thích Tiểu Long: Cuộc ‘đào thoát’ khỏi hào quang tuổi 15

Nỗi ám ảnh mang tên 'thần đồng'

Trong ký ức của nhiều khán giả châu Á, Thích Tiểu Long từng là hình ảnh gắn liền với những bộ phim võ thuật vui nhộn, nơi một cậu bé nhỏ tuổi nhưng quyền cước dứt khoát có thể sánh vai cùng các ngôi sao đàn anh. Khi ấy, danh xưng “thần đồng võ thuật” không chỉ là lời khen, mà còn là sự khẳng định cho một hiện tượng hiếm hoi của điện ảnh Trung Quốc thập niên 1990.

Sinh năm 1988 tại Hà Nam (Trung Quốc), Thích Tiểu Long tên thật là Trần Tiểu Long, xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật gắn bó với Thiếu Lâm tự.

Hào quang từ Tân Ô Long Viện hay Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên vô tình trở thành bức tường thành kiên cố mà Thích Tiểu Long loay hoay mãi không thể vượt qua. Không ít người từng kỳ vọng Thích Tiểu Long sẽ trở thành thế hệ kế thừa của dòng phim võ thuật, tiếp nối hào quang mà Lý Liên Kiệt hay Thành Long từng tạo dựng.

Cậu bé Thích Tiểu Long (trái) đảm nhận vai đệ tử Thiếu Lâm, tính tình cởi mở, thích giao lưu bạn bè. Hình ảnh đáng yêu của Thích Tiểu Long nhận được sự yêu mến từ khán giả ẢNH: SINA

Phía sau một 'cỗ máy đóng phim'

Theo Tencent News, cái tên Thích Tiểu Long trong thập niên 1990 không chỉ là một ngôi sao, mà còn là một "cỗ máy" hoạt động hết công suất dưới sự kỳ vọng của gia đình và công chúng.

Từ năm 2 tuổi, khi những đứa trẻ khác còn đang trong vòng tay mẹ, Thích Tiểu Long đã phải rèn luyện khắc nghiệt tại Thiếu Lâm Tự. Lên 5 tuổi, anh trở thành "thần đồng" khuynh đảo màn ảnh, nhưng đồng thời cũng đánh mất tuổi thơ trong guồng quay không nghỉ của phim trường.

Năm 2003, giữa lúc sự nghiệp đang rực rỡ nhất, Thích Tiểu Long bất ngờ tuyên bố sang Mỹ du học. Tencent News nhận định, đây thực chất là một cuộc tháo chạy để tìm lại quyền được làm một người bình thường. Ở tuổi 15, khi áp lực từ danh xưng "người kế vị Lý Liên Kiệt" đè nặng, anh chọn cách rời xa ống kính để đến Manhattan (New York) nhập học.

Thích Tiểu Long được yêu mến trong thập niên 1990 Ảnh: Sohu

5 năm đổi lấy tự do và cái giá của sự trở về

Quãng thời gian tại Mỹ là giai đoạn duy nhất trong đời Thích Tiểu Long không phải thức dậy lúc tờ mờ sáng để luyện công hay đối mặt với những lời chỉ đạo trên trường quay. Lần đầu tiên, đệ tử Thiếu Lâm Tự được tự do để tóc dài, bấm khuyên tai, học nhiếp ảnh và kết giao bạn bè mà không bị soi xét. Đó là sự "đền bù" cho 10 năm ròng rã sống trong khuôn khổ.

Khi anh trở lại, lớp diễn viên trẻ xuất hiện liên tục, thị hiếu khán giả cũng không còn giống giai đoạn thập niên 1990. Quan trọng hơn, hình ảnh “sao nhí võ thuật” từng là lợi thế lại trở thành cái bóng lớn, khó vượt qua.

Câu chuyện của Thích Tiểu Long cho thấy một thực tế quen thuộc rằng sao nhí thường được yêu mến vì sự dễ thương, mới lạ và cảm giác “phi thường”. Nhưng khi lớn lên, họ phải đối diện với yêu cầu hoàn toàn khác về diễn xuất, ngoại hình và cá tính nghệ thuật. Không phải ai cũng đủ điều kiện, thời điểm và bản lĩnh để chuyển mình thành công.

Thích Tiểu Long sở hữu những căn biệt thự xa hoa tại Bắc Kinh, một dãy phố thương mại tại Trịnh Châu. Thú vui của anh hiện tại là chơi golf cùng giới tài phiệt và tham gia các câu lạc bộ xe phân khối lớn ẢNH: SOHU

Tái định nghĩa giá trị bản thân

Nhờ nền tảng học thuật tại Mỹ và gia thế vững mạnh, anh không lụi tàn mà chuyển mình sang nhiều vai trò khác nhau. Anh đầu tư vào bất động sản, quản lý chuỗi võ đường và sản xuất phim. Anh dùng kiến thức điện ảnh hiện đại để làm mới võ thuật truyền thống thông qua các dự án như Thần thám trường học hay Túy quyền 2024.

Anh có thể đã mất đi vị thế ngôi sao hạng A, nhưng đổi lại, anh có được sự tự do và một tâm thế vững chãi. Như chính anh từng chia sẻ, việc đi du học là để tìm lại một con người bình thường, anh đã thực sự làm chủ được vận mệnh của mình thay vì làm nô lệ cho hào quang quá khứ.

Dù sống trong nhung lụa, Thích Tiểu Long vẫn giữ thái độ khiêm tốn trước truyền thông. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một người học võ giúp anh đứng vững trước những lời xì xào về việc "hết thời".