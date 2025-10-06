Thích Vy nổi giận khi bị phơi bày nhan sắc 'biến dạng'

Trong loạt ảnh này, nữ diễn viên Trung Quốc diện đầm hai dây màu vàng nhạt kết hợp găng tay da màu đỏ rượu vang và để kiểu tóc xoăn xù ấn tượng. Tuy nhiên, do bị chụp từ góc trên cao và ở cự ly quá gần, Thích Vy trông như "nấm lùn", khuôn mặt và vóc dáng biến dạng: đầu to, chân ngắn, nếp nhăn trên mặt bị phóng đại, khiến cô trông già hơn 10 tuổi. Một số người còn nghi ngờ nữ diễn viên lạm dụng thẩm mỹ quá đà, Sohu đưa tin ngày 5.10.

Nhan sắc thật sự hay cú 'dìm hàng' từ truyền thông?

Thích Vy khiến công chúng hoài nghi về nhan sắc thật khi loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vóc dáng nữ diễn viên thiếu cân đối và dấu hiệu tuổi tác hiện rõ Ảnh: X Lucy

Trước những lời chế giễu về ngoại hình, Thích Vy nhanh chóng lên tiếng phản pháo trên mạng xã hội: "Getty thật quá đáng!". Bài đăng của cô lập tức gây tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng nhiếp ảnh gia Getty Images cố tình chụp xấu "dìm hàng", trong khi một bộ phận khác lại nhận định các ngôi sao Hoa ngữ đang quá nhạy cảm với hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Thực tế, trong các video do khán giả tại show diễn hôm đó ghi lại, Thích Vy xuất hiện với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, vóc dáng thanh thoát, hoàn toàn khác xa với "tấm ảnh đen" của Getty Images.

Bức ảnh do "chính chủ" đăng tải, Thích Vy cho rằng Getty Images đã cố tình "dìm hàng" mình Ảnh: Weibo Thích Vy

Điều bất ngờ là fan của Thích Vy nhanh chóng đăng tải thêm những tấm ảnh khác mà Getty Images chụp cùng sự kiện. Khi diện bộ suit xám Balmain, Thích Vy lại trông cao ráo, thần thái tự nhiên. Cùng một hãng ảnh, chỉ thay đổi góc chụp, kết quả khác biệt hoàn toàn. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu do trạng thái của ngôi sao thay đổi, hay ống kính vốn đã mang sẵn định kiến chủ quan?

Trong một khoảnh khắc khác cùng sự kiện, nữ diễn viên Mỹ nhân tâm kế xuất hiện trẻ trung và rạng rỡ hơn hẳn Ảnh: Instagram giwei_stephy

Theo truyền thông, bộ đầm vàng và kiểu tóc xoăn cổ điển của Thích Vy là để tri ân thiết kế Mugler năm 1982 - biểu tượng thời trang mang hơi thở retro. Song, một bộ phận cư dân mạng lại chê bai "trông luộm thuộm", "già nua", thậm chí có người còn yêu cầu stylist của cô "nghỉ việc đi". Ngược lại, các blogger thời trang lại lên tiếng bênh vực, cho rằng đây là "một trong những trường hợp hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ dám thử nghiệm phong cách mới".

Thích Vy từng công khai việc bản thân phẫu thuật thẩm mỹ và kêu gọi khán giả hãy cẩn thận khi lựa chọn các phương pháp làm đẹp Ảnh: Sohu

Đáng chú ý, Thích Vy từ lâu đã nổi tiếng với sự thẳng thắn và luôn sẵn sàng bộc lộ con người thật của mình. Tháng 8.2025, cô từng thẳng thắn chia sẻ trên livestream về việc tiêm botox quá liều khiến lông mày không thể nhướn lên, mắt bị kéo xếch. Trong khi nhiều nghệ sĩ trong nước vẫn giấu giếm chuyện thẩm mỹ, sự cởi mở của cô được cư dân mạng khen là góp phần thúc đẩy tính minh bạch của ngành giải trí.