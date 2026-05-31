Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thiên thạch phát nổ trên bầu trời Mỹ, sức mạnh tương đương 300 tấn TNT

Vi Trân
Vi Trân
31/05/2026 09:49 GMT+7

Một thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời đông bắc Mỹ với sức mạnh tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT, gây ra tiếng nổ lớn và làm rung chuyển nhà cửa.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết một thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời vùng đông bắc Mỹ vào ngày 30.5 khi đang lao về phía trái đất. Vụ nổ có sức mạnh tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra những tiếng nổ lớn vang rền khắp khu vực, theo AFP sáng nay.

Thiên thạch phát nổ trên bầu trời Mỹ, sức mạnh tương đương 300 tấn TNT- Ảnh 1.

Thiên thạch phát nổ trên bầu trời vùng đông bắc Mỹ ngày 30.5 hiển thị trên bản đồ

ẢNH: CƠ QUAN KHÍ QUYỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG MỸ

Bà Jennifer Dooren, Phó giám đốc tin tức của NASA cho biết thiên thạch phát nổ trên khu vực đông bắc bang Massachusetts và đông nam bang New Hampshire vào lúc 14 giờ 6 phút ngày 30.5, giờ địa phương.

"Quả cầu lửa này không liên quan bất kỳ trận mưa sao băng nào đang hoạt động hiện nay, mà là một vật thể tự nhiên, không phải là mảnh vỡ tên lửa hay vệ tinh tái nhập khí quyển. Năng lượng giải phóng khi thiên thạch vỡ vụn được ước tính tương đương khoảng 300 tấn TNT, đó là lý do gây ra những tiếng nổ lớn", bà Dooren nói.

Theo vị chuyên gia, thiên thạch đã di chuyển với tốc độ hơn 120.000 km/giờ ở độ cao khoảng 64 km khi nó phát nổ. Người dân trong khu vực hoảng hốt vì những tiếng nổ bất ngờ và rất lớn. Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết tiếng nổ mạnh đến mức làm rung chuyển nhà cửa, vật nuôi giật mình hoảng sợ.

Hầu hết các thiên thạch bốc cháy hoàn toàn trong khí quyển nhưng đôi khi các vật thể lớn hơn có thể tồn tại đủ lâu để tạo ra những quả cầu lửa và sóng xung kích mạnh, thu hút sự chú ý của con người.

Vụ việc ngày 30.5 là sự kiện mới nhất trong một loạt vụ thiên thạch phát nổ được báo cáo trên khắp Bắc Mỹ trong năm nay, theo CBS News. Vào tháng 3, một thiên thạch phát nổ trên bầu trời bang Ohio, tạo ra tiếng nổ được nghe thấy trên nhiều tiểu bang.

Chỉ vài ngày sau, thiên thạch khác phát nổ trên bầu trời bang Texas, tạo ra một sóng xung kích mạnh và làm văng các mảnh thiên thạch khắp khu vực Houston, trong đó có một mảnh được cho là đã bay xuyên thủng mái nhà.

Tin liên quan

Thiên thạch lao xuống bang Texas, mảnh vỡ xuyên thủng mái nhà người dân

Thiên thạch lao xuống bang Texas, mảnh vỡ xuyên thủng mái nhà người dân

Nhiều mảnh vỡ từ khối thiên thạch nặng khoảng một tấn lao qua bầu trời bang Texas ở Mỹ, gây ra tiếng nổ siêu thanh lớn và khiến nhiều người hoảng hốt.

Thiên thạch 7 tấn rực cháy và nổ tung trên bầu trời Mỹ

Thiên thạch lao xuống nhà ở Mỹ còn lâu đời hơn trái đất

Khám phá thêm chủ đề

thiên thạch phát nổ Mỹ Thuốc nổ TNT thiên thạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận