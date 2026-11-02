'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sức hút nóng bỏng và thị phi tình ái ở tuổi U.40

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Candice Swanepoel vẫn là 'thiên thần' đầy bốc lửa, cuốn hút trong những show thời trang của Victoria's Secret. Đằng sau sàn diễn, cô làm chủ hãng đồ bơi, làm mẹ hai con và đang gây bàn tán qua mối tình với Tom Brady.
Sắc vóc Candice Swanepoel ở tuổi 38
Hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp người mẫu, Candice Swanepoel vẫn giữ vững phong độ trên sàn diễn. Tháng trước, mỹ nhân người Nam Phi lại thu hút sự chú ý khi sải bước đầy nóng bỏng với đôi cánh thiên thần tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Ở tuổi 38, cô vẫn giữ vững phong độ trình diễn, sắc vóc hấp dẫn, xứng danh một trong những "thiên thần" được săn đón nhất của Victoria's Secret.
Cuộc sống sau hào quang
Gần đây, chuyện tình cảm của Candice Swanepoel trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng. Hồi cuối tháng 10.2026, tạp chí People hé lộ mỹ nhân 38 tuổi đang hẹn hò cựu ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady (chồng cũ siêu mẫu Gisele Bündchen). Theo nguồn tin của trang này, cả hai đã bên nhau được một thời gian và giữ mối quan hệ kín đáo. Họ đều sống ở Miami (Mỹ) nên thuận tiện dành nhiều thời gian cho nhau
Bình luận (0)