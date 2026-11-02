    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sức hút nóng bỏng và thị phi tình ái ở tuổi U.40

    Thanh Chi
    Thanh Chi
    Candice Swanepoel vẫn là 'thiên thần' đầy bốc lửa, cuốn hút trong những show thời trang của Victoria's Secret. Đằng sau sàn diễn, cô làm chủ hãng đồ bơi, làm mẹ hai con và đang gây bàn tán qua mối tình với Tom Brady.

    Sắc vóc Candice Swanepoel ở tuổi 38

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 1.

    Candice Swanepoel giữ vững phong độ trên sàn diễn

    ẢNH: REUTERS

    Hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp người mẫu, Candice Swanepoel vẫn giữ vững phong độ trên sàn diễn. Tháng trước, mỹ nhân người Nam Phi lại thu hút sự chú ý khi sải bước đầy nóng bỏng với đôi cánh thiên thần tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Ở tuổi 38, cô vẫn giữ vững phong độ trình diễn, sắc vóc hấp dẫn, xứng danh một trong những "thiên thần" được săn đón nhất của Victoria's Secret.

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 2.

    Candice Swanepoel trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 hôm 18.10 vừa qua. Giữa "rừng" mỹ nhân nóng bóng, cô vẫn nổi bật trên sàn diễn với gương mặt sắc sảo, đôi mắt xanh cuốn hút, mái tóc vàng óng và thần thái quyến rũ

    ẢNH: REUTERS

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 3.

    Hơn hết, "chân dài" sinh năm 1988 hút mắt bao ánh nhìn bởi thân hình săn chắc, nóng bỏng nổi bật với làn da rám nắng, vòng eo thon lộ rõ cơ và đôi chân thon dài sải những bước catwalk đầy năng lượng, hấp dẫn

    ẢNH: REUTERS

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 4.

    Candice Swanepoel làm người mẫu từ lúc 15 tuổi, trở thành "thiên thần" của Victoria's Secret từ năm 2010 và nhanh chóng là một trong những "chân dài" đắt giá nhất tại các show diễn của hãng. Từ 2010 đến 2016, cô nhiều lần vào danh sách top 10 người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới của Forbes. Ở tuổi 38, Swanepoel vẫn được săn đón tại các sàn diễn thời trang nhờ kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp cùng sắc vóc hoàn hảo

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 5.

    Candice Swanepoel sở hữu chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng: 86-58-86. Để duy trì được vóc dáng săn chắc với ba vòng “chuẩn chỉnh”, người đẹp 8X duy trì chế độ tập luyện và ăn kiêng, biến chúng thành một lối sống. Trong một cuộc phỏng vấn với The Cut, siêu mẫu người Nam Phi từng tiết lộ: “Tôi thích đọc các blog làm đẹp, luôn yêu thích dinh dưỡng. Và vì tôi đã tập luyện trong nhiều năm, tôi đã tìm ra những gì tốt nhất cho cơ thể và giúp tôi duy trì năng lượng”

    ANH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 6.

    Candice Swanepoel nhấn mạnh cô luôn hiểu rõ cơ thể mình. Người đẹp kể cô học múa ballet từ nhỏ. Sau khi làm người mẫu cho Victoria's Secret, cô tập luyện để có vóc dáng đẹp với huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Justin Gelband. Nhiều năm qua, siêu mẫu duy trì thói quen tập gym, yoga và pilates, giúp rèn luyện sức mạnh cơ bắp và cả sự dẻo dai, cân bằng. Khi bận rộn với việc chăm sóc 2 con nhỏ, Swanepoel thường tranh thủ tập luyện vào buổi tối

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 7.

    Nét cuốn hút của Candice Swanepoel đằng sau ánh đèn hào nhoáng

    ẢNH: AFP

    Cuộc sống sau hào quang

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 8.

    Hiện Candice Swanepoel vẫn duy trì công việc người mẫu nhưng giảm tần suất so với thời đỉnh cao. Swanepoel không ồ ạt nhận show mà chỉ casting cho các nhà mốt lớn. Hồi tháng 5.2026, "chân dài" 38 tuổi gây chú ý khi trình diễn trong show của Gucci ở New York (ảnh)

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 9.

    Siêu mẫu dành nhiều thời gian, tâm huyết cho Tropic Of - thương hiệu đồ bơi do cô sáng lập, điều hành. Cô là người mẫu chính trong các bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập mới đầy sexy, táo bạo. Candice Swanepoel cũng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang lớn, tham gia các chiến dịch quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng: Vogue, Forbes, Elle

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 10.

    Sau khi chia tay người mẫu Brazil Hermann Nicoli hồi 2018, Candice Swanepoel tập trung nuôi dạy hai con trai: Anacan (10 tuổi) và Ariel (8 tuổi). Cô dành nhiều thời gian bầu bạn, đồng hành cùng con. Khi được hỏi liệu có ủng hộ hai con trai nối nghiệp cha mẹ không, Swanepoel cho biết cô không muốn con mình theo đuổi sự nghiệp người mẫu trừ khi chúng thực sự tự tin vì con đường này không hề dễ dàng

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 11.
    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 12.

    Gần đây, chuyện tình cảm của Candice Swanepoel trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng. Hồi cuối tháng 10.2026, tạp chí People hé lộ mỹ nhân 38 tuổi đang hẹn hò cựu ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady (chồng cũ siêu mẫu Gisele Bündchen). Theo nguồn tin của trang này, cả hai đã bên nhau được một thời gian và giữ mối quan hệ kín đáo. Họ đều sống ở Miami (Mỹ) nên thuận tiện dành nhiều thời gian cho nhau

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 13.

    Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng vướng thị phi. Có tin đồn rằng việc Candice Swanepoel hẹn hò Tom Brady đã khiến tình bạn 15 năm giữa cô và siêu mẫu Joan Smalls đổ vỡ. Nguyên nhân được cho là do Smalls có thời gian qua lại với Tom Brady và khi ấy Swanepoel từng khuyên bạn thân chia tay ngôi sao bóng bầu dục này. Đến khi mối quan hệ kết thúc, Swanepoel được cho là đã tận dụng cơ hội để thành đôi với Brady

    ẢNH: AFP

    'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sắc vóc bốc lửa và thị phi tình ái ở tuổi U.40 - Ảnh 14.

    Giữa lúc tin đồn gây xôn xao, Joan Smalls "bóng gió" về chuyện bị bạn "đâm sau lưng". Trong khi đó, người đại diện của Candice Swanepoel chia sẻ với Page Six rằng "thiên thần" này luôn kín đáo đời tư và cô đang tập trung vào việc nuôi dạy con. "Cô ấy và Joan có một mối quan hệ lâu dài và là tình bạn mà Candice sẽ luôn trân trọng", người này cho hay

    ẢNH: REUTERS

    Tin liên quan

    Hai siêu mẫu nội y 'trở mặt' với nhau vì một người đàn ông?

    Hai siêu mẫu nội y 'trở mặt' với nhau vì một người đàn ông?

    Từ chỗ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết suốt 15 năm, Candice Swanepoel và Joan Smalls giờ đây nảy sinh mâu thuẫn vì cùng dính líu tình cảm với ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady (chồng cũ Gisele Bündchen).

    Khám phá thêm chủ đề

    Candice Swanepoel thiên thần nội y Tom Brady Joan Smalls Victoria's Secret

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận