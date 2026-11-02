'Thiên thần' Candice Swanepoel: Sức hút nóng bỏng và thị phi tình ái ở tuổi U.40

Giữa lúc tin đồn gây xôn xao, Joan Smalls "bóng gió" về chuyện bị bạn "đâm sau lưng". Trong khi đó, người đại diện của Candice Swanepoel chia sẻ với Page Six rằng "thiên thần" này luôn kín đáo đời tư và cô đang tập trung vào việc nuôi dạy con. "Cô ấy và Joan có một mối quan hệ lâu dài và là tình bạn mà Candice sẽ luôn trân trọng", người này cho hay