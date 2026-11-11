'Thiên thần' Victoria’s Secret đời đầu Karen Mulder giờ ra sao?

Karen Mulder là một trong những "thiên thần" đầu tiên của Victoria's Secret, từng ở đỉnh cao sự nghiệp trong thập niên 1990. Siêu mẫu người Hà Lan xuất hiện trên trang bìa của hơn 700 tạp chí và hợp tác với hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel và Yves Saint Laurent.

Từ siêu mẫu đắt giá đến 'thiên thần' đời đầu của Victoria's Secret

Được mệnh danh là "Người đẹp tóc vàng thanh lịch", Karen Mulder từng nằm trong nhóm người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới vào những năm 1990. Theo Daily Mail, cô có thể kiếm được khoảng 10.000 USD mỗi ngày. Năm 2000, khi đang sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, Karen Mulder quyết định rời sàn diễn để theo đuổi những lĩnh vực khác trong ngành giải trí, trong đó có âm nhạc.

Với mái tóc vàng, gương mặt thanh tú và phong thái thanh lịch, Karen Mulder là một trong những "thiên thần" đầu tiên của Victoria's Secret vào năm 1997, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lịch sử thương hiệu Ảnh: Reuters

Một năm sau, cô gây xôn xao khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình và đưa ra những cáo buộc liên quan đến hành vi lạm dụng trong ngành thời trang. Dù chương trình không được phát sóng, sự việc vẫn trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ siêu mẫu. Không lâu sau đó, Karen Mulder được đưa vào một cơ sở điều trị tâm thần tại Paris (Pháp) và gần như biến mất khỏi làng giải trí trong nhiều năm. Đến tháng 9.2026, cô bất ngờ trở lại với vai trò gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue Đức, đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý sau thời gian dài vắng bóng.

Mới đây, Karen Mulder có cuộc trò chuyện với Dylan Kelly, trong đó cô nhìn lại những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thời trang. Xuất hiện bên cạnh Dylan Kelly, nữ siêu mẫu diện váy đen ôm sát kết hợp áo khoác cùng màu, phù hợp với tiết trời se lạnh.

Khi được hỏi mất bao lâu để trở thành gương mặt nổi tiếng trên toàn cầu, cô cho biết: "Tôi mất vài năm". Dylan Kelly cũng nhắc đến việc Karen Mulder được trao danh hiệu Người mẫu của năm vào năm 1996. Điều bất ngờ là chính nữ siêu mẫu lại không hề hay biết về danh hiệu này. "Ồ, tôi không biết điều đó!", cô thừa nhận. Trước phản ứng ngạc nhiên của Karen Mulder, Dylan Kelly hỏi lại: "Đây là thông tin mới đối với cô sao?". Nữ siêu mẫu giải thích: "Đúng vậy. Tôi thực sự không theo dõi nhiều những gì mình đã làm. Điều đó khiến tôi cảm thấy ngại ngùng và quá chú ý đến bản thân".

Nhắc về thời kỳ hoàng kim của các siêu mẫu thập niên 1990, Karen Mulder mô tả đó là quãng thời gian vui vẻ nhưng vô cùng bận rộn. Theo Karen Mulder, nhịp độ làm việc của giới người mẫu thời điểm ấy có lẽ còn gấp gáp hơn so với hiện nay.

Năm 1992, Karen Mulder lần đầu xuất hiện trên sàn diễn của Victoria's Secret và cùng Tyra Banks trở thành một trong những "thiên thần nội y" đầu tiên của hãng gần 5 năm sau đó, sau khi ký hợp đồng chính thức. Đáng chú ý, nữ siêu mẫu tiết lộ chính cô là người đề xuất ý tưởng về danh xưng "thiên thần Victoria's Secret". "Thực ra, đó là ý tưởng của tôi. Khi ấy, tôi nghĩ đến bộ phim Charlie's Angels rồi nói với Ed Razek rằng: Tại sao ông không tạo ra những thiên thần Victoria's Secret? Và sau đó họ đã thực hiện ý tưởng ấy", Karen Mulder chia sẻ.

Trở lại làng thời trang sau những biến cố

Sau nhiều năm sống kín tiếng, Karen Mulder gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa Vogue Đức số tháng 9.2026. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của cô với ngành công nghiệp từng đưa tên tuổi mình lên đỉnh cao. Chia sẻ về quyết định tái xuất, nữ siêu mẫu cho biết cô muốn khép lại những chuyện đã xảy ra để hướng đến tương lai. "Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Tôi để tất cả ở lại quá khứ và chỉ muốn tiếp tục bước về phía trước", cô nói.

Karen Mulder nổi tiếng đến mức một giống hoa tulip mới ra mắt vào năm 1995 đã được đặt theo tên của cô Ảnh: Reuters

Karen Mulder nhấn mạnh bản thân không muốn giữ những cảm xúc tiêu cực đối với bất kỳ sự việc hay con người nào. "Tôi không muốn mang theo sự oán giận đối với bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được trở lại. Mọi người đều rất tốt với tôi", cô bày tỏ.

Trước đó, vào năm 2001, khi 31 tuổi, Karen Mulder xuất hiện trong một chương trình truyền hình tại Pháp và đưa ra những cáo buộc về hành vi lạm dụng trong ngành thời trang. Chương trình cuối cùng không được phát sóng. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu cũng đã trình báo những cáo buộc này với cảnh sát Pháp. Không lâu sau, cô được đưa vào một cơ sở điều trị tâm thần ở Paris. Sau vài tháng điều trị, Karen Mulder rời cơ sở này và nói với cảnh sát rằng những cáo buộc trước đó là do cô "bịa ra".

Dẫu vậy, trong cuộc phỏng vấn với Vogue Đức đăng trên số tháng 9.2026, nữ siêu mẫu đưa ra lời giải thích khác về sự việc năm xưa. "Tôi đã bị ép phải nói rằng mình bịa ra tất cả", Karen Mulder khẳng định. Cô tiếp tục chia sẻ: "Tôi từng nghĩ rằng vì mình nổi tiếng nên mọi người sẽ tin tôi. Tất cả những gì tôi mong muốn là những điều khủng khiếp đó chấm dứt, để đàn ông không còn nghĩ rằng họ có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mình muốn". Những phát biểu này một lần nữa khiến câu chuyện trong quá khứ của Karen Mulder thu hút sự chú ý.