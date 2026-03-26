Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thiền viện Trúc lâm Phú Yên trên núi cao 400 m: Nhìn trọn núi Chóp Chài và biển Tuy Hòa

Hữu Tú
26/03/2026 06:00 GMT+7

Nằm trên độ cao khoảng 400 m, Thiền viện Trúc lâm Phú Yên gây ấn tượng với tầm nhìn bao quát núi Chóp Chài và biển Tuy Hòa, tạo nên không gian yên tĩnh, khoáng đạt.

Thiền viện Trúc lâm Phú Yên tọa lạc trên ngọn núi cao khoảng 400 m ở xã Tuy An Nam, Đắk Lắk (thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), cách phường Tuy Hòa hơn 20 km. Đây là nơi có khung cảnh thiên nhiên thanh bình giữa núi rừng bao quanh.

Thiền viện Trúc lâm Phú Yên nằm trên ngọn đồi cao hướng nhìn về biển

ẢNH: HỮU TÚ

Cuối năm 2022, thiền viện Trúc lâm Phú Yên chính thức được khởi công xây dựng. Đến tháng 10.2023, công trình về cơ bản đưa hoàn thành và đưa vào hoạt động một số hạng mục, như: tổ đường, cổng tam quan, lầu chuông, trống, tôn sư đường, phương trượng… Khuôn viên thiền viện có diện tích khoảng 34 ha, nằm cách biệt trên ngọn đồi cao.

Chánh điện trong khuôn viên thiền viện

ẢNH: HỮU TÚ

Phần mái của các công trình ở thiền viện được thiết kế đơn giản

ẢNH: HỮU TÚ

Theo nhiều nguồn tài liệu, thiền viện Trúc Lâm Phú Yên trực thuộc Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam do Đức tổ Trần Nhân Tông sáng lập và được thiền sư Thích Thanh Từ phát triển trong thế kỷ XX tạo điều kiện cho việc tu học và tín ngưỡng của người dân.

Thiền viện Trúc lâm Phú Yên được bao bọc bởi rừng núi

ẢNH: HỮU TÚ

Từ thiền viện Trúc lâm Phú Yên, người dân có thể nhìn thấy núi Chóp Chài ở phía đông

ẢNH: HỮU TÚ

Thiền viện Trúc lâm Phú Yên có tầm nhìn hướng về núi Chóp Chài và bờ biển Tuy Hòa, tạo nên khung cảnh an yên, hữu tình. Thiền viện là điểm đến của nhiều người dân thập phương với tâm niệm cầu an, chiêm bái vào những ngày lễ lớn.

Bên trong thiền viện Trúc lâm Phú Yên

ẢNH: HỮU TÚ

Lầu chuông trong khuôn viên của thiền viện

ẢNH: HỮU TÚ

Đài hoa sen lớn đang được xây dựng tại khuôn viên của thiền viện Trúc lâm Phú Yên

ẢNH: HỮU TÚ

Hiện, thiền viện Trúc lâm Phú Yên đang được xây dựng thêm một hạng mục là đài hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết. Hạng mục đài hoa sen được xây dựng ở khu đất cao hơn so với các kiến trúc khác trong khuôn viên thiền viện.

Tin liên quan

Chùa Bà Thiên Hậu: Biểu tượng tâm linh hơn 200 năm của người Hoa

Chùa Bà Thiên Hậu hơn 200 năm tuổi ở Chợ Lớn (TP.HCM) không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là biểu tượng văn hóa, tâm linh của cộng đồng người Hoa.

Khám phá thêm chủ đề

thiền viện trúc lâm phú yên núi Chóp Chài thiền viện Đắk Lắk Tuy Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận