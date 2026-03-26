Thiền viện Trúc lâm Phú Yên trên núi cao 400 m: Nhìn trọn núi Chóp Chài và biển Tuy Hòa

Thiền viện Trúc lâm Phú Yên tọa lạc trên ngọn núi cao khoảng 400 m ở xã Tuy An Nam, Đắk Lắk (thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), cách phường Tuy Hòa hơn 20 km. Đây là nơi có khung cảnh thiên nhiên thanh bình giữa núi rừng bao quanh.
Cuối năm 2022, thiền viện Trúc lâm Phú Yên chính thức được khởi công xây dựng. Đến tháng 10.2023, công trình về cơ bản đưa hoàn thành và đưa vào hoạt động một số hạng mục, như: tổ đường, cổng tam quan, lầu chuông, trống, tôn sư đường, phương trượng… Khuôn viên thiền viện có diện tích khoảng 34 ha, nằm cách biệt trên ngọn đồi cao.
Theo nhiều nguồn tài liệu, thiền viện Trúc Lâm Phú Yên trực thuộc Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam do Đức tổ Trần Nhân Tông sáng lập và được thiền sư Thích Thanh Từ phát triển trong thế kỷ XX tạo điều kiện cho việc tu học và tín ngưỡng của người dân.
Thiền viện Trúc lâm Phú Yên có tầm nhìn hướng về núi Chóp Chài và bờ biển Tuy Hòa, tạo nên khung cảnh an yên, hữu tình. Thiền viện là điểm đến của nhiều người dân thập phương với tâm niệm cầu an, chiêm bái vào những ngày lễ lớn.
Bên trong thiền viện Trúc lâm Phú Yên
ẢNH: HỮU TÚ
Hiện, thiền viện Trúc lâm Phú Yên đang được xây dựng thêm một hạng mục là đài hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết. Hạng mục đài hoa sen được xây dựng ở khu đất cao hơn so với các kiến trúc khác trong khuôn viên thiền viện.
