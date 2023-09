Thiết bị bằng cái đĩa bị bỏ quên 18 tháng trong bụng sản phụ sau ca mổ

Sự việc hy hữu nói trên xảy ra đối với một sản phụ hơn 20 tuổi tại thành phố Auckland, thủ đô của New Zealand. Diễn biến vụ việc được Cao ủy Y tế và Khuyết tật New Zealand Morag McDowell thuật lại trong báo cáo điều tra công bố ngày 4.9, theo tờ The Guardian.

Dụng cụ nong/khép vết mổ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Người phụ nữ được phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện thành phố Auckland vào năm 2020. Tuy nhiên, một dụng cụ nong và khép lại vết mổ tên là Alexis retractor đã bị bỏ quên trong bụng sản phụ.

Theo báo cáo điều tra, dụng cụ giúp nong/khép thành vết mổ trong phẫu thuật đã bị bỏ lại trong bụng sau ca mổ lấy thai. Một dụng cụ có kích thước siêu lớn, khoảng bằng "một chiếc đĩa" và được thiết kế để khép vết mổ có đường kính đến 17 cm, đã không được phát hiện khi chụp X quang.

Việc này khiến người phụ nữ bị đau bụng kéo dài cho đến khi dụng cụ được tình cờ phát hiện trong một lần chụp CT. Đến năm 2021, khoảng 18 tháng sau ca mổ đầu tiên và nhiều lần đi gặp bác sĩ, người phụ nữ mới được phẫu thuật để lấy dụng cụ kia ra.

Sản phụ và em bé trong một ca sinh mổ ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Theo báo cáo, trong ca mổ năm 2020 có tổng cộng 11 nhân viên y tế như bác sĩ phẫu thuật, bà đỡ, chuyên viên gây mê, y tá. Tuy nhiên, dụng cụ nói trên đã bị đếm sót. Báo cáo nêu rằng vụ việc này tương tự một trường hợp khác tại cùng khu vực và khuyến cáo nên điều chỉnh chính sách kiểm đếm thiết bị y tế.

Dịch vụ Y tế công cộng khu vực Auckland, cơ quan quản lý Bệnh viện thành phố Auckland, ban đầu bác bỏ sai phạm nhưng sau đó xin lỗi vì điều đã xảy ra với bệnh nhân và ảnh hưởng đến sản phụ cùng gia đình. Vụ việc đã được đánh giá lại và đã có những cải thiện trong hệ thống và quy trình nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự.

Cao ủy McDowell cho biết những người tham gia ca mổ thật sự lo lắng và tỏ ra hối lỗi về vụ việc. Đồng thời, bà tỏ ra gay gắt với tuyên bố ban đầu của cơ quan y tế và nói không khó để kết luận rằng việc để lại một dụng cụ phẫu thuật trong cơ thể một người là điều không đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc được kỳ vọng.